*17:20JST 学情---「Ｒｅ就活」応募数、2026年2月は前年同月比91.1%

学情＜2301＞は25日、同社が運営する20代向け転職サイト「Ｒｅ就活」における2026年2月の月間応募数が前年同月比91.1%となったと発表した。あわせて月間会員登録数は同90.5%となり、いずれも前年を下回った。

一方で、月間応募者数は前年同月比102.8%と増加しており、転職活動を行うアクティブなユーザーは拡大している。応募数が減少しているにもかかわらず応募者数が増加している点から、求職者が求人内容を精査し、自身の志向や条件に合致する案件に絞って応募する傾向が強まっていると分析されている。

また、4月入社を見据えた転職活動が継続する中で、求職者側のキャリア観や志向を踏まえた選択的な応募行動が顕著となっている。登録会員数280万人規模、そのうち93.3%が20代を占める同サービスにおいて、若手人材の動向として質重視の応募傾向が浮き彫りとなったと言える。

同社は、こうした動きを背景に、「Ｒｅ就活」および関連サービスを通じて、若手人材のキャリア形成を支援するとともに、企業との最適なマッチングの実現に取り組むとしている。《KM》