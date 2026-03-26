*16:35JST 日経VI：大幅に上昇、中東情勢の警戒感緩まず

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は26日、前日比＋6.82（上昇率18.11％）の44.48と大幅に上昇した。なお、高値は46.11、安値は43.36。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、中東情勢の先行き不透明感が払しょくできず、一旦下落した原油価格が昨日の海外市場で強含みで推移し、今日も底堅い動きとなった。こうした中、今日は日経225先物の上値が重く、下げに転じたこともあり、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩まず、日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》