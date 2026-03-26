*16:34JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約165円分押し下げ

26日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり108銘柄、値下がり117銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日25日の米国株式市場は反発。原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。

イラン停戦を巡り、投資家が注意深く楽観的となったほか、金利の低下も支援し、相場は終日堅調に推移した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始した。前日の米株高やドル円が159円台半ばで底堅く推移したことが輸出関連株や値がさ株の支えとなり、朝方には一時54175.80円まで上昇した。ただ、次第に上げ幅を縮小して前引けにかけてマイナス圏に転落すると、その後もマイナス圏で軟調もみ合い展開となった。日経平均は昨日までの続伸で2200円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、米国・イランの和平協議の進展に対する懐疑的な見方や原油相場の高止まりなどが投資家心理の重しになった可能性もある。

大引けの日経平均は前営業日比145.97円安の53603.65円となった。東証プライム市場の売買高は21億682万株、売買代金は6兆6956億円だった。業種別では、鉱業、海運業、石油・石炭製品などが上昇した一方で、保険業、電気機器、銀行業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は34.6％、対して値下がり銘柄は62.0％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約123円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東京海上＜8766＞、ファナック＜6954＞、住友電工＜5802＞、第一三共＜4568＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはダイキン＜6367＞となり1銘柄で日経平均を約24円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、キッコーマン＜2801＞、ソフトバンクG＜9984＞、三菱商＜8058＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 53603.65(-145.97)

値上がり銘柄数 108(寄与度+217.71)

値下がり銘柄数 117(寄与度-363.68)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6367＞ ダイキン工業 20510 745 24.90

＜5803＞ フジクラ 28115 640 21.39

＜8035＞ 東エレク 40530 170 17.05

＜6920＞ レーザーテック 34570 1160 15.51

＜2801＞ キッコーマン 1414 79 13.20

＜9984＞ ソフトバンクG 3822 13 10.43

＜8058＞ 三菱商事 5655 99 9.93

＜8031＞ 三井物産 6390 137 9.16

＜7203＞ トヨタ自動車 3388 50 8.36

＜6981＞ 村田製作所 3723 63 5.05

＜6526＞ ソシオネクスト 1987 121 4.04

＜4578＞ 大塚HD 11090 120 4.01

＜6762＞ TDK 2096.5 7 3.51

<9104> 商船三井 6862 330 3.31

<1605> INPEX 4687 243 3.25

<5801> 古河電気工業 32210 970 3.24

<6902> デンソー 1944.5 23 3.08

<5019> 出光興産 1528 39.5 2.64

<4901> 富士フイルム 3001 25.5 2.56

<2802> 味の素 4514 33 2.21

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22965 -460 -123.01

＜9983＞ ファーストリテ 61870 -530 -42.52

＜8766＞ 東京海上HD 7587 -270 -13.54

＜6954＞ ファナック 5840 -74 -12.37

＜5802＞ 住友電気工業 9885 -325 -10.86

＜4568＞ 第一三共 2874.5 -99.5 -9.98

＜6758＞ ソニーG 3218 -48 -8.02

<7832> バンナムHD 4010 -70 -7.02

<6361> 荏原製作所 4642 -206 -6.89

<9766> コナミG 19320 -185 -6.18

<5332> TOTO 5569 -334 -5.58

<7741> HOYA 28090 -330 -5.52

<7453> 良品計画 3407 -78 -5.21

<6971> 京セラ 2437 -17.5 -4.68

<6988> 日東電工 3182 -28 -4.68

<9843> ニトリHD 2627.5 -52 -4.35

<4704> トレンドマイクロ 5217 -106 -3.54

<6501> 日立製作所 4779 -102 -3.41

<8267> イオン 1902.5 -34 -3.41

<6146> ディスコ 67490 -490 -3.28《CS》