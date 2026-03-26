*16:19JST 3月26日本国債市場：債券先物は130円83銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円15銭 高値131円20銭 安値130円78銭 引け130円83銭

2年 1.317％

5年 1.727％

10年 2.260％

20年 3.104％



26日の債券先物6月限は131円15銭で取引を開始し、130円83銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.93％、10年債は4.37％、30年債は4.93％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.95％、英国債は4.84％、オーストラリア10年債は5.01％、NZ10年債は4.71％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・21：30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件、前回20.5万件）

・22：00 南アフリカ準備銀行が政策金利発表（予想：6.75％、前回：6.75％）



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