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3月26日本国債市場：債券先物は130円83銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:19JST 3月26日本国債市場：債券先物は130円83銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円15銭 高値131円20銭 安値130円78銭 引け130円83銭
2年 1.317％
5年 1.727％
10年 2.260％
20年 3.104％
26日の債券先物6月限は131円15銭で取引を開始し、130円83銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.93％、10年債は4.37％、30年債は4.93％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.95％、英国債は4.84％、オーストラリア10年債は5.01％、NZ10年債は4.71％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・21：30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件、前回20.5万件）
・22：00 南アフリカ準備銀行が政策金利発表（予想：6.75％、前回：6.75％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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