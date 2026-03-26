関連記事
TOKAIホールディングス 自己株式の取得結果および取得終了並びに消却株式数
記事提供元：フィスコ
*16:07JST TOKAIホールディングス---自己株式の取得結果および取得終了並びに消却株式数
TOKAIホールディングス＜3167＞は25日、自己株式の取得結果ならびに取得終了と会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を発表した。同社は2025年8月19日の取締役会で、自社普通株式2,200,000株（上限）の取得と、取得した全株式の消却を決議している。
2026年3月1日～2026年3月24日にかけて、同社は東京証券取引所における市場買付けにより、普通株式224,700株を取得した。株式の取得価額は総額263,905,000円。
この結果、2025年9月4日～2026年3月24日にかけて、同社は東京証券取引所における市場買付けにより、普通株式1,834,400株を取得した。株式の取得価額は総額1,999,960,100円。
同社は普通株式1,834,400株を消却する。この株数は消却前の発行済株式総数の1.31％に相当する。消却後の発行済株式総数は137,845,577株。消却予定日は2026年4月10日。《AK》
スポンサードリンク