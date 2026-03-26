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出来高変化率ランキング（14時台）～DWTI、ソラストなどがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～DWTI、ソラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月26日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6197＞ ソラスト 16218000 891242.86 314.71% 0.009%
＜9235＞ 売れるネG 5929100 358401.64 264.32% 0.0762%
＜7273＞ イクヨ 389100 32488.88 236.74% 0.0268%
＜1482＞ 米債ヘッジ 478270 169981.069 221.8% 0%
＜9212＞ GEI 1028700 56342.24 221.02% 0.0206%
＜4576＞ DWTI 4576100 58990.44 214.49% 0.021%
＜6862＞ ミナトHD 1347800 586769.36 195.91% 0.1233%
＜4379＞ フォトシンス 1096400 84309.18 193.31% -0.0484%
＜1487＞ 上米債HE 13263 25518.618 185.54% 0%
＜7220＞ 武蔵精密 3714100 1947071.68 184.52% 0.1062%
＜7063＞ Birdman 2539300 74659.06 182.37% 0.1094%
＜4098＞ チタン工 612900 150964.56 169.85% -0.0539%
＜4222＞ 児玉化 1574400 413577.52 144.6% 0.0159%
＜8958＞ グロバルRE 12420 413669.32 133.16% -0.0542%
＜436A＞ サイバーSOL 140400 40909.56 129.39% -0.0758%
＜6580＞ ライトアップ 444200 107876.76 127.86% -0.2544%
＜6526＞ ソシオネクスト 13508500 7711085.44 126.97% 0.0514%
＜7719＞ 東京衡機 2439800 752341.28 123.16% 0.0626%
＜1474＞ OneJP400 1336 12370.682 122.68% -0.0008%
＜4598＞ DELTA－P 1245800 82272.32 121.58% -0.0563%
<4512> ワカモト 499600 85805.78 114.98% 0.0252%
<7317> 松屋R＆D 79800 27210.16 108.87% 0.0009%
<2568> 上場NSQ 43559 99238.951 95.8% 0.0021%
<3853> アステリア 5005400 2743086.36 89.13% 0.025%
<6254> 野村マイクロ 1562700 2020478.02 86.55% 0.0866%
<3753> フライト 738900 46865.62 85.5% -0.0062%
<477A> スタートライン 170500 70840.32 83.82% -0.0888%
<268A> リガク 8832100 8321876.08 80.21% 0.0413%
<2640> GXゲームアニ 29182 52097.776 73.92% -0.0099%
<4479> マクアケ 130000 65729.66 72.62% -0.0847%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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