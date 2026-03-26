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出来高変化率ランキング（14時台）～DWTI、ソラストなどがランクイン

2026年3月26日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～DWTI、ソラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月26日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6197＞ ソラスト　　　　　 16218000 　891242.86　 314.71% 0.009%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　5929100 　358401.64　 264.32% 0.0762%
＜7273＞ イクヨ　　　　　　　389100 　32488.88　 236.74% 0.0268%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　478270 　169981.069　 221.8% 0%
＜9212＞ GEI　　　　　　　1028700 　56342.24　 221.02% 0.0206%
＜4576＞ DWTI　　　　　　4576100 　58990.44　 214.49% 0.021%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　1347800 　586769.36　 195.91% 0.1233%
＜4379＞ フォトシンス　　　　1096400 　84309.18　 193.31% -0.0484%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　13263 　25518.618　 185.54% 0%
＜7220＞ 武蔵精密　　　　　　3714100 　1947071.68　 184.52% 0.1062%
＜7063＞ Birdman　　　2539300 　74659.06　 182.37% 0.1094%
＜4098＞ チタン工　　　　　　612900 　150964.56　 169.85% -0.0539%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　1574400 　413577.52　 144.6% 0.0159%
＜8958＞ グロバルRE　　　　12420 　413669.32　 133.16% -0.0542%
＜436A＞ サイバーSOL　　　140400 　40909.56　 129.39% -0.0758%
＜6580＞ ライトアップ　　　　444200 　107876.76　 127.86% -0.2544%
＜6526＞ ソシオネクスト　　　13508500 　7711085.44　 126.97% 0.0514%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　2439800 　752341.28　 123.16% 0.0626%
＜1474＞ OneJP400　　1336 　12370.682　 122.68% -0.0008%
＜4598＞ DELTA－P　　　1245800 　82272.32　 121.58% -0.0563%
<4512> ワカモト　　　　　　499600 　85805.78　 114.98% 0.0252%
<7317> 松屋R＆D　　　　　79800 　27210.16　 108.87% 0.0009%
<2568> 上場NSQ　　　　　43559 　99238.951　 95.8% 0.0021%
<3853> アステリア　　　　　5005400 　2743086.36　 89.13% 0.025%
<6254> 野村マイクロ　　　　1562700 　2020478.02　 86.55% 0.0866%
<3753> フライト　　　　　　738900 　46865.62　 85.5% -0.0062%
<477A> スタートライン　　　170500 　70840.32　 83.82% -0.0888%
<268A> リガク　　　　　　　8832100 　8321876.08　 80.21% 0.0413%
<2640> GXゲームアニ　　　29182 　52097.776　 73.92% -0.0099%
<4479> マクアケ　　　　　　130000 　65729.66　 72.62% -0.0847%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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