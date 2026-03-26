*13:48JST BRUNO---RIZAPグループとの経営支援料契約締結

BRUNO＜3140＞は25日、親会社であるRIZAPグループ＜2928＞との間で、2025年07月01日から2026年03月31日までの期間を対象とする経営支援料に関する契約を締結すると発表した。

同社は従来より、収益改善策をはじめ経営戦略、経営管理、経理、財務、人事、法務、広報、IR、情報システム、購買物流、マーケティング、営業など経営全般にわたる支援を受けており、本契約はこれらの支援の継続に関するものである。

本契約に基づく役務は、経営支援、経営基盤強化、役員派遣の3区分で構成され、このうち経営支援および役員派遣について対価額を定めている。対象期間は第1四半期（2025年07月-09月）、第2四半期（2025年10月-12月）、第3四半期（2026年01月-03月）である。支払額は第1四半期および第2四半期が各0.33億円、第3四半期が0.01億円で、合計0.69億円となる。

また、2026年03月期より、経営支援料は従来の通期契約から四半期ごとの契約方式へ変更している。2025年04月から06月の期間については2025年05月15日に契約締結済みであり、今回の契約はその後の期間および過去分を含めた内容となる。《KM》