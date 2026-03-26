*13:47JST フォーバル---多摩信用金庫と顧客紹介契約を締結

フォーバル＜8275＞は25日、多摩信用金庫(本店：東京都立川市)と顧客紹介契約を締結したことを発表した。

本契約の目的は、多摩地域の企業が抱える経営課題を可視化し、経営支援体制を強化することで、地域企業の持続的な成長を後押しする体制を整備することにある。

同社は、多摩信用金庫から紹介受けた企業に対し、課題解決に向けた面談や提案を実施し、必要に応じて契約締結およびサービス提供を行う。具体的には、財務や業務プロセス、組織、人財、環境対応などの現状を分析し、経営課題を可視化する診断をはじめ、デジタル活用状況の評価とDX推進に向けたアドバイス、ESG・人的資本など非財務領域の整理と重点課題の明確化など、多岐にわたる支援を伴走型で提供する。また、若手・次世代経営者の育成支援や事業継承の準備支援など、経営の基盤強化を目的としたサポートも行われる。

フォーバル---多摩信用金庫と顧客紹介契約を締結



フォーバル＜8275＞は25日、多摩信用金庫(本店：東京都立川市)と顧客紹介契約を締結したことを発表した。

本契約の目的は、多摩地域の企業が抱える経営課題を可視化し、経営支援体制を強化することで、地域企業の持続的な成長を後押しする体制を整備することにある。

同社は、多摩信用金庫から紹介受けた企業に対し、課題解決に向けた面談や提案を実施し、必要に応じて契約締結およびサービス提供を行う。具体的には、財務や業務プロセス、組織、人財、環境対応などの現状を分析し、経営課題を可視化する診断をはじめ、デジタル活用状況の評価とDX推進に向けたアドバイス、ESG・人的資本など非財務領域の整理と重点課題の明確化など、多岐にわたる支援を伴走型で提供する。また、若手・次世代経営者の育成支援や事業継承の準備支援など、経営の基盤強化を目的としたサポートも行われる。《KM》