*13:45JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イクヨ、ワカモトなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月26日 13:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6197＞ ソラスト 15625400 891242.86 312.05% 0.009%

＜9235＞ 売れるネG 5217500 358401.64 251.13% 0.1186%

＜7273＞ イクヨ 356500 32488.88 227.31% 0.0432%

＜1482＞ 米債ヘッジ 478026 169981.069 221.74% -0.0006%

＜4576＞ DWTI 4413300 58990.44 210.45% 0.021%

＜4379＞ フォトシンス 1028100 84309.18 185.75% -0.0503%

＜1487＞ 上米債HE 13263 25518.618 185.54% 0%

＜6862＞ ミナトHD 1213800 586769.36 183.52% 0.1411%

＜7220＞ 武蔵精密 3278100 1947071.68 169.12% 0.1078%

＜4098＞ チタン工 593500 150964.56 166.44% -0.0593%

＜4222＞ 児玉化 1394200 413577.52 130.01% 0.0327%

＜6580＞ ライトアップ 444200 107876.76 127.86% -0.2544%

＜9212＞ GEI 487400 56342.24 126.49% 0.0567%

＜1474＞ OneJP400 1336 12370.682 122.68% -0.0008%

＜436A＞ サイバーSOL 125100 40909.56 115.51% -0.067%

＜8958＞ グロバルRE 10564 413669.32 113.28% -0.0631%

＜6526＞ ソシオネクスト 11440000 7711085.44 106.88% 0.0731%

＜4512＞ ワカモト 436700 85805.78 98.94% 0.0252%

＜2568＞ 上場NSQ 43444 99238.951 95.48% 0.0044%

＜4598＞ DELTA－P 969800 82272.32 93.00% -0.0328%

<7317> 松屋R＆D 67800 27210.16 89.36% 0.0009%

<7719> 東京衡機 1741500 752341.28 83.72% 0.1339%

<3853> アステリア 4509800 2743086.36 77.55% 0.0434%

<6254> 野村マイクロ 1440800 2020478.02 77.34% 0.0832%

<3753> フライト 685500 46865.62 77.22% -0.0125%

<268A> リガク 7608500 8321876.08 63.98% 0.0422%

<2648> NF米債7H 22948 32950.029 62.24% 0%

<7510> たけびし 95300 113133.36 62.03% -0.0024%

<7063> Birdman 973900 74659.06 61.74% 0.0583%

<7776> セルシード 1136400 178471.2 61.60% -0.038%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》