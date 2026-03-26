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出来高変化率ランキング（13時台）～イクヨ、ワカモトなどがランクイン

2026年3月26日 13:45

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記事提供元：フィスコ

*13:45JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イクヨ、ワカモトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月26日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6197＞ ソラスト　　　　　 　15625400 　891242.86　 312.05% 0.009%
＜9235＞ 売れるネG　　　　 　5217500 　358401.64　 251.13% 0.1186%
＜7273＞ イクヨ　　　　　　 　356500 　32488.88　 227.31% 0.0432%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 　478026 　169981.069　 221.74% -0.0006%
＜4576＞ DWTI　　　　　 　4413300 　58990.44　 210.45% 0.021%
＜4379＞ フォトシンス　　　 　1028100 　84309.18　 185.75% -0.0503%
＜1487＞ 上米債HE　　　　 　13263 　25518.618　 185.54% 0%
＜6862＞ ミナトHD　　　　 　1213800 　586769.36　 183.52% 0.1411%
＜7220＞ 武蔵精密　　　　　 　3278100 　1947071.68　 169.12% 0.1078%
＜4098＞ チタン工　　　　　 　593500 　150964.56　 166.44% -0.0593%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　 　1394200 　413577.52　 130.01% 0.0327%
＜6580＞ ライトアップ　　　 　444200 　107876.76　 127.86% -0.2544%
＜9212＞ GEI　　　　　　 　487400 　56342.24　 126.49% 0.0567%
＜1474＞ OneJP400　 　1336 　12370.682　 122.68% -0.0008%
＜436A＞ サイバーSOL　　 　125100 　40909.56　 115.51% -0.067%
＜8958＞ グロバルRE　　　 　10564 　413669.32　 113.28% -0.0631%
＜6526＞ ソシオネクスト　　 　11440000 　7711085.44　 106.88% 0.0731%
＜4512＞ ワカモト　　　　　 　436700 　85805.78　 98.94% 0.0252%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　43444 　99238.951　 95.48% 0.0044%
＜4598＞ DELTA－P　　 　969800 　82272.32　 93.00% -0.0328%
<7317> 松屋R＆D　　　　 　67800 　27210.16　 89.36% 0.0009%
<7719> 東京衡機　　　　　 　1741500 　752341.28　 83.72% 0.1339%
<3853> アステリア　　　　 　4509800 　2743086.36　 77.55% 0.0434%
<6254> 野村マイクロ　　　 　1440800 　2020478.02　 77.34% 0.0832%
<3753> フライト　　　　　 　685500 　46865.62　 77.22% -0.0125%
<268A> リガク　　　　　　 　7608500 　8321876.08　 63.98% 0.0422%
<2648> NF米債7H　　　 　22948 　32950.029　 62.24% 0%
<7510> たけびし　　　　　 　95300 　113133.36　 62.03% -0.0024%
<7063> Birdman　　 　973900 　74659.06　 61.74% 0.0583%
<7776> セルシード　　　　 　1136400 　178471.2　 61.60% -0.038%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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