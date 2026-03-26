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出来高変化率ランキング（13時台）～イクヨ、ワカモトなどがランクイン
*13:45JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イクヨ、ワカモトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月26日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6197＞ ソラスト 15625400 891242.86 312.05% 0.009%
＜9235＞ 売れるネG 5217500 358401.64 251.13% 0.1186%
＜7273＞ イクヨ 356500 32488.88 227.31% 0.0432%
＜1482＞ 米債ヘッジ 478026 169981.069 221.74% -0.0006%
＜4576＞ DWTI 4413300 58990.44 210.45% 0.021%
＜4379＞ フォトシンス 1028100 84309.18 185.75% -0.0503%
＜1487＞ 上米債HE 13263 25518.618 185.54% 0%
＜6862＞ ミナトHD 1213800 586769.36 183.52% 0.1411%
＜7220＞ 武蔵精密 3278100 1947071.68 169.12% 0.1078%
＜4098＞ チタン工 593500 150964.56 166.44% -0.0593%
＜4222＞ 児玉化 1394200 413577.52 130.01% 0.0327%
＜6580＞ ライトアップ 444200 107876.76 127.86% -0.2544%
＜9212＞ GEI 487400 56342.24 126.49% 0.0567%
＜1474＞ OneJP400 1336 12370.682 122.68% -0.0008%
＜436A＞ サイバーSOL 125100 40909.56 115.51% -0.067%
＜8958＞ グロバルRE 10564 413669.32 113.28% -0.0631%
＜6526＞ ソシオネクスト 11440000 7711085.44 106.88% 0.0731%
＜4512＞ ワカモト 436700 85805.78 98.94% 0.0252%
＜2568＞ 上場NSQ 43444 99238.951 95.48% 0.0044%
＜4598＞ DELTA－P 969800 82272.32 93.00% -0.0328%
<7317> 松屋R＆D 67800 27210.16 89.36% 0.0009%
<7719> 東京衡機 1741500 752341.28 83.72% 0.1339%
<3853> アステリア 4509800 2743086.36 77.55% 0.0434%
<6254> 野村マイクロ 1440800 2020478.02 77.34% 0.0832%
<3753> フライト 685500 46865.62 77.22% -0.0125%
<268A> リガク 7608500 8321876.08 63.98% 0.0422%
<2648> NF米債7H 22948 32950.029 62.24% 0%
<7510> たけびし 95300 113133.36 62.03% -0.0024%
<7063> Birdman 973900 74659.06 61.74% 0.0583%
<7776> セルシード 1136400 178471.2 61.60% -0.038%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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