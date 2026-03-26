*13:40JST 三陽商会---「モヘヤブレンドツイルアイビーブレザー」発売

三陽商会＜8011＞は25日、「モヘヤブレンドツイルアイビーブレザー」の発売を開始した。この製品は同社が展開する「エス エッセンシャルズ(S.ESSENTIALS)」メンズが、同社のものづくりを象徴する「100年コート」に並ぶ上質な定番ジャケットを目指して開発する紺ブレザーシリーズの3品目にあたる。「エス エッセンシャルズ」は「素材」「デザイン」「縫製」にこだわった同社のオリジナルブランド。地球(環境)に配慮し、着る人を想い、MADE IN JAPANの丁寧なものづくりをテーマに、「ほんとうにいいもの」を追求した大人を対象にしている。

同製品の生産は、同社の子会社であるサンヨーソーイングのスーツ・ジャケット専業工場「福島ファクトリー」（福島県福島市）で行っている。同社において、衣料品の国内生産比率が低下する中、日本製の良質な衣料品を継続的に届けることは、国内に自社工場を持つ同社の重要な役割であると捉えられており、その取り組みの一つとして同製品が開発された。

同製品は「エス エッセンシャルズ」ブランドを展開する6店舗および同社公式オンラインストアで順次発売する。《KM》