*13:09JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅に3日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約127円分押し下げ

26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり99銘柄、値下がり122銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は小反落。91.15円安の53658.47円（出来高概算9億6582万株）で前場の取引を終えている。

前日25日の米国株式市場は反発。ダウ平均は305.43ドル高の46429.49ドル、ナスダックは167.94ポイント高の21929.83で取引を終了した。原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。イラン停戦を巡り、投資家が注意深く楽観的となったほか、金利の低下も支援し、相場は終日堅調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は105.51円高の53855.13円と続伸して取引を開始した。前日の米株高やドル円が159円台半ばで底堅く推移したことが輸出関連株や値がさ株の支えとなり、朝方には一時54175.80円まで上昇した。一方、日経平均は昨日までの続伸で2200円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。次第に上げ幅を縮小し、前引けにかけて

マイナス圏に転落した。

個別では、ソフトバンクグループ＜9984＞、フジクラ＜5803＞、ダイキン工業＜6367＞、レーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞、キッコーマン＜2801＞、村田製作所＜6981＞、古河電気工業＜5801＞、トヨタ自動車＜7203＞、ソシオネクスト＜6526＞、三菱商事＜8058＞、日産化学＜4021＞、大塚ホールディングス＜4578＞、三井物産＜8031＞、イビデン＜4062＞などの銘柄が上昇した。

一方、アドバンテスト＜6857＞、第一三共＜4568＞、ファナック＜6954＞、コナミグループ＜9766＞、バンダイナムコホールディングス＜7832＞、HOYA<7741>、京セラ<6971>、東京海上ホールディングス<8766>、豊田通商<8015>、日東電工<6988>、トレンドマイクロ<4704>、住友電気工業<5802>、ソニーグループ<6758>、ディスコ<6146>、TOTO<5332>などの銘柄が下落した。



業種別では、保険業、精密機器、銀行業などが下落した一方で、鉱業、石油・石炭製品、海運業などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約127円押し下げた。同2位は第一三共＜4568＞となり、ファナック＜6954＞、コナミG＜9766＞、HOYA<7741>、バンナムHD＜7832＞、京セラ<6971>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約60円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、ダイキン＜6367＞、レーザーテック＜6920＞、東エレク＜8035＞、キッコーマン＜2801＞、村田製＜6981＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 53658.47(-91.15)

値上がり銘柄数 99(寄与度+249.43)

値下がり銘柄数 122(寄与度-340.58)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 3885 76 60.97

＜5803＞ フジクラ 28325 850 28.41

＜6367＞ ダイキン工業 20390 625 20.89

＜6920＞ レーザーテック 34650 1240 16.58

＜8035＞ 東エレク 40480 120 12.03

＜2801＞ キッコーマン 1398 63 10.53

＜6981＞ 村田製作所 3763 103 8.26

＜5801＞ 古河電気工業 33480 2240 7.49

＜7203＞ トヨタ自動車 3375 37 6.18

＜6526＞ ソシオネクスト 2036 170 5.68

＜8058＞ 三菱商事 5602 46 4.61

＜4578＞ 大塚HD 11095 125 4.18

＜4021＞ 日産化学 6222 117 3.91

＜8031＞ 三井物産 6304 51 3.41

<6976> 太陽誘電 4203 95 3.18

＜4062＞ イビデン 8522 44 2.94

<4507> 塩野義製薬 3469 28 2.81

<6902> デンソー 1941.5 20 2.67

<1605> INPEX 4625 181 2.42

<9983> ファーストリテ 62430 30 2.41



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22950 -475 -127.02

＜4568＞ 第一三共 2827.5 -146.5 -14.69

＜6954＞ ファナック 5852 -62 -10.36

＜9766＞ コナミG 19215 -290 -9.69

<7741> HOYA 27880 -540 -9.02

＜7832＞ バンナムHD 3991 -89 -8.92

<6971> 京セラ 2423 -31.5 -8.42

<8766> 東京海上HD 7717 -140 -7.02

<6988> 日東電工 3174 -36 -6.02

<8015> 豊田通商 6170 -59 -5.92

<6758> ソニーG 3234 -32 -5.35

<4704> トレンドマイクロ 5164 -159 -5.31

<5802> 住友電気工業 10055 -155 -5.18

<6146> ディスコ 67260 -720 -4.81

<6501> 日立製作所 4768 -113 -3.78

<6098> リクルートHD 6379 -37 -3.71

<5332> TOTO 5682 -221 -3.69

<8267> イオン 1901.5 -35 -3.51

<7453> 良品計画 3433 -52 -3.48

<9735> セコム 5856 -51 -3.41《CS》