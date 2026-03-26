*10:24JST 概況からBRICsを知ろう インド株式市場は続伸、成長予想の上方修正などを好感

【ブラジル】ボベスパ指数 185424.28 +1.60％

25日のブラジル株式市場は3日続伸。主要株価指数のボベスパ指数は前日比2915.14ポイント高（+1.60％）の185424.28で引けた。日中の取引レンジは182524.09-186401.24となった。

買いが先行した後は上げ幅を拡大させ、引けまで高値圏でもみ合った。欧米株の上昇が好感され、ブラジル株にも買いが広がった。また、イラン停戦を巡り、投資家の間では注意深く楽観的な見方が優勢になっていることも、リスク・オンムー・ムードをやや高めた。半面、インフレ率の加速懸念などが引き続き指数の足かせとなった。

【ロシア】MOEXロシア指数 2840.00 +0.08％

25日のロシア株式市場は小幅続伸。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比2.00ポイント高（+0.08％）の2840.00となった。日中の取引レンジは2832.00-2842.00となった。

中盤はマイナス圏に転落する場面もあったが、その後は再び買い戻された。欧米株の上昇が支援材料となり、ロシア市場も買いはやや優勢。また、イラン停戦を注意深く楽観的な見方が浮上していることも好感された。半面、指数の上値は重い。原油価格の下落などが足かせとなった。

【インド】SENSEX指数 75273.45 +1.63％

25日のインド株式市場は続伸。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比1205.00ポイント高（+1.63％）の75273.45、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同394.05ポイント高（+1.72％）の23306.45で取引を終えた。

高く寄り付いた後は狭いレンジでもみ合った。成長予想の上方修正が好感された。S＆Pグローバル・レーティングは25日付のリポートで、2026年度のインドの成長予想を40bp引き上げ、7.1％とした。個人消費や民間投資の拡大、輸出の増加などが挙げられた。ただ、これは2025年度予想の7.6％をやや下回る水準だ。ほかに、欧州株の上昇も終盤の買いにつながったもようだ。

【中国】上海総合指数 3931.84 +1.30％

25日の中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数が前日比50.56ポイント高（+1.30％）の3931.84ポイントで引けた。

中東情勢を巡る緊張緩和への期待が投資家心理を下支えした一方、香港市場の伸び悩みや指数の上値の重さが意識され、積極的な追随買いは限定的だった。前場から堅調に推移し、アジア株高の流れも支援材料となった。足元で調整していた資源やハイテクの一角に押し目買いが入り、指数を押し上げた。《AK》