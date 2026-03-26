*09:57JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DELTA－P、ミナトHDなどがランクイン

DELTA-P＜4598＞がランクイン（9時37分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、米

国の4施設で実施された再発・難治性急性骨髄性白血病（AML）の二次治療におけるD

FP10917とベネトクラクス（VEN）の併用療法に関する第1/2相試験のデータモニタリ

ング委員会 （DMC）の評価結果を受け、臨床第3相試験への移行の準備を進める予定

と発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月26日 9:37 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6197＞ ソラスト 11901300 891242.86 290.57% 0.009%

＜1482＞ 米債ヘッジ 460197 169981.069 217.36% 0%

＜4576＞ DWTI 3282400 58990.44 175.74% 0.0631%

＜4379＞ フォトシンス 741100 84309.18 145.84% -0.0348%

＜1474＞ OneJP400 1317 12370.682 120.93% 0.0062%

＜4098＞ チタン工 376700 150964.56 113.99% 0.1556%

＜7317＞ 松屋R＆D 64100 27210.16 82.8% 0.0009%

＜6862＞ ミナトHD 446900 586769.36 62.33% 0.1656%

＜4222＞ 児玉化 739900 413577.52 57.3% 0.0411%

＜9235＞ 売れるネG 1091000 358401.64 52.69% -0.0734%

＜4512＞ ワカモト 284900 85805.78 50.77% 0.0421%

＜436A＞ サイバーSOL 70400 40909.56 50.3% -0.0427%

＜7510＞ たけびし 76500 113133.36 38.98% 0.0024%

＜3753＞ フライト 474300 46865.62 38.76% 0.0375%

＜2016＞ iF米710H 188295 258071.921 37.63% 0.0005%

＜6254＞ 野村マイクロ 931500 2020478.02 31.2% 0.1176%

＜4598＞ DELTA－P 519400 82272.32 27.86% 0.0234%

＜8958＞ グロバルRE 4656 413669.32 24.75% -0.0497%

＜9347＞ 日管財HD 143100 323933.72 12.03% 0.0013%

＜278A＞ テラドローン 784400 2735869.62 6.97% 0.0158%

<3853> アステリア 2180700 2743086.36 6.81% 0.0414%

<8705> 日産証G 305800 77972.66 5.96% 0.0103%

<3232> 三交GHD 147000 74676.46 4.52% -0.0017%

<8153> モスフード 231900 872144.4 4.35% 0.0034%

<6371> 椿本チ 284000 621508.5 3.37% 0%

<4462> 石原ケミカル 26900 61621.1 3.21% 0.0004%

<6629> テクノHR 193800 176195.66 1.98% 0.0161%

<478A> フツパー 328100 219339.42 0.74% -0.0515%

<2294> 柿安本店 45400 115498.04 0.12% 0.0014%

<4093> 東邦アセチレ 118600 60731.28 -3.3% 0.0151%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》