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出来高変化率ランキング（9時台）～DELTA－P、ミナトHDなどがランクイン

2026年3月26日 09:57

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記事提供元：フィスコ

*09:57JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DELTA－P、ミナトHDなどがランクイン
DELTA-P＜4598＞がランクイン（9時37分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、米
国の4施設で実施された再発・難治性急性骨髄性白血病（AML）の二次治療におけるD
FP10917とベネトクラクス（VEN）の併用療法に関する第1/2相試験のデータモニタリ
ング委員会 （DMC）の評価結果を受け、臨床第3相試験への移行の準備を進める予定
と発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月26日　9:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6197＞ ソラスト　　　　　 11901300 　891242.86　 290.57% 0.009%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　460197 　169981.069　 217.36% 0%
＜4576＞ DWTI　　　　　　3282400 　58990.44　 175.74% 0.0631%
＜4379＞ フォトシンス　　　　741100 　84309.18　 145.84% -0.0348%
＜1474＞ OneJP400　　1317 　12370.682　 120.93% 0.0062%
＜4098＞ チタン工　　　　　　376700 　150964.56　 113.99% 0.1556%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　　64100 　27210.16　 82.8% 0.0009%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　446900 　586769.36　 62.33% 0.1656%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　739900 　413577.52　 57.3% 0.0411%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　1091000 　358401.64　 52.69% -0.0734%
＜4512＞ ワカモト　　　　　　284900 　85805.78　 50.77% 0.0421%
＜436A＞ サイバーSOL　　　70400 　40909.56　 50.3% -0.0427%
＜7510＞ たけびし　　　　　　76500 　113133.36　 38.98% 0.0024%
＜3753＞ フライト　　　　　　474300 　46865.62　 38.76% 0.0375%
＜2016＞ iF米710H　　　188295 　258071.921　 37.63% 0.0005%
＜6254＞ 野村マイクロ　　　　931500 　2020478.02　 31.2% 0.1176%
＜4598＞ DELTA－P　　　519400 　82272.32　 27.86% 0.0234%
＜8958＞ グロバルRE　　　　4656 　413669.32　 24.75% -0.0497%
＜9347＞ 日管財HD　　　　　143100 　323933.72　 12.03% 0.0013%
＜278A＞ テラドローン　　　　784400 　2735869.62　 6.97% 0.0158%
<3853> アステリア　　　　　2180700 　2743086.36　 6.81% 0.0414%
<8705> 日産証G　　　　　　305800 　77972.66　 5.96% 0.0103%
<3232> 三交GHD　　　　　147000 　74676.46　 4.52% -0.0017%
<8153> モスフード　　　　　231900 　872144.4　 4.35% 0.0034%
<6371> 椿本チ　　　　　　　284000 　621508.5　 3.37% 0%
<4462> 石原ケミカル　　　　26900 　61621.1　 3.21% 0.0004%
<6629> テクノHR　　　　　193800 　176195.66　 1.98% 0.0161%
<478A> フツパー　　　　　　328100 　219339.42　 0.74% -0.0515%
<2294> 柿安本店　　　　　　45400 　115498.04　 0.12% 0.0014%
<4093> 東邦アセチレ　　　　118600 　60731.28　 -3.3% 0.0151%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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