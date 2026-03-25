*19:34JST 25日の中国本土市場概況：続伸、中東情勢の緊張緩和で電力などに買い継続

25日の中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数が前日比50.56ポイント（1.30％）高の3931.84ポイントで引けた。

中東情勢を巡る緊張緩和への期待が投資家心理を下支えした一方、香港市場の伸び悩みや指数の上値の重さが意識され、積極的な追随買いは限定的だった。前場から堅調に推移し、アジア株高の流れも支援材料となった。足元で調整していた資源やハイテクの一角に押し目買いが入り、指数を押し上げた。

上海総合指数の構成銘柄では、電力・エネルギーや素材、消費関連の一角には買いが集まった。広東冠豪高新（600433/SH）が10.1％高、中民能源（600163/SH）が10.1％高、寧波熱電（600982/SH）が10.1％高、華電遼寧能源（600396/SH）が10.0％高、山西通宝能源（600780/SH）が10.0％高と急伸したほか、深セン歌力思（603808/SH）が10.0％高、維科技術（600152/SH）が10.0％高も上昇した。中東情勢の緩和期待を受けたリスク選好の改善に加え、下落していた資源・ハイテクの一角に押し目買いが入り、関連銘柄を押し上げた。

半面、自動車部品や環境関連など内需系の一角に売りが出た。華達汽車（603358/SH）が10.0％安、雪龍集団（603949/SH）が8.9％安、泰豪科技（600590/SH）が8.7％安と大幅安となり、ダイナグリーン環境（601330/SH）が4.5％安も軟調だった。

また、資源エネルギー株でも一部に売りが優勢となった。吉艾石油（600759/SH）が5.4％安、エンエコロジカル（600803/SH）が5.3％安、浙江嘉澳環保（603822/SH）が5.0％安、山東新潮能源（600777/SH）が5.0％安、中国中煤能源（601898/SH）が4.9％下落した。中東情勢の緊張緩和期待を背景に資源市況の先高観がやや後退し、エネルギー関連には持ち高調整の売りが出た。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が2.88ポイント（1.11％）高の262.19ポイント、深センB株指数が8.93ポイント（0.75％）高の1205.67ポイントで終了した。《AK》