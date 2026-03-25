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東証グロ－ス指数は大幅続伸、中東情勢への警戒感が緩和
*18:50JST 東証グロ－ス指数は大幅続伸、中東情勢への警戒感が緩和
東証グロース市場指数 962.92 ＋22.23／出来高 3億4207万株／売買代金 1664億円東証グロース市場250指数 741.48 ＋16.93／出来高 2億853万株／売買代金 1358億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続伸。値上がり銘柄数は496、値下がり銘柄数は79、変わらずは17。
前日24日の米株式市場でダウ平均は反落。原油価格の上昇に加え、プライベートクレジットへの根強い懸念が株価の重しとなった。また、人工知能（AI）への脅威が再びソフトウエア関連の売り圧力となり、さらに、トランプ政権が戦闘部隊を中東に追加派遣するとの報道を受け戦争長期化が懸念され株価を抑えた。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.93％高となった。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したが、米市場の取引開始後に一時430ドルあまり下落したダウ平均が下げ渋り、一時上げに転じるなど底堅い動きだったことが東京市場で一定の安心感となった。また、日本時間の今朝、トランプ米大統領がイランから「贈り物」が提示されたと述べたことなどを受け、中東情勢への警戒感が緩和。紛争終結期待から原油価格が下落し、ダウ平均先物が時間外取引で上昇したことなどが東京市場の株価の支えとなった。一方、米国とイランの停戦協議に関する情報が入り乱れており、中東情勢や原油価格への警戒感が完全には払しょくできず、引き続き投資家心理を慎重にさせたが、今日の新興市場は終日堅調な展開となった。
個別では、NIB103第1相臨床試験で第1例目の投与が実施されたと発表したノイルイミューン＜4893＞、トヨタファイナンスとのモバイル型決済端末販売での協業とNECとの飲料自販機への電子マネー導入での連携を発表したTMN＜5258＞、KADOKAWA＜9468＞と資本業務提携すると発表したnote＜5243＞、AWSジャパン「フィジカルAI 開発支援プログラム」に採択されたと発表したフォトシンス＜4379＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、アスタリスク＜6522＞、テラドローン＜278A＞などが顔を出した。
一方、前日ストップ高の反動安となったインフォメティス＜281A＞、前日大幅高の反動安となったカウリス＜153A＞、前日ストップ安の売り地合いが継続したイメージ情＜3803＞、前日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったシンカ＜149A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やヒューマンメイド＜456A＞が下落。値下がり率上位には、ライトアップ＜6580＞、オキサイド＜6521＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6522|アスタリスク | 1300| 300| 30.00|
2| 278A|テラドローン | 4095| 700| 20.62|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 2854| 475| 19.97|
4| 4594|ブライトパス | 96| 15| 18.52|
5| 4379|フォトシンス | 516| 80| 18.35|
6| 9235|売れるネット広告 | 708| 100| 16.45|
7| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 284| 39| 15.92|
8| 206A|ＰＲＩＳＭＢｉｏ | 195| 23| 13.37|
9| 5243|ｎｏｔｅ | 2485| 258| 11.59|
10| 8938|グロームＨＤ | 344| 34| 10.97|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6580|ライトアップ | 1179| -400| -25.33|
2| 3803|イメージ情 | 610| -126| -17.12|
3| 281A|インフォメティス | 560| -100| -15.15|
4| 485A|パワーエックス | 4180| -700| -14.34|
5| 153A|カウリス | 1138| -127| -10.04|
6| 149A|シンカ | 1001| -102| -9.25|
7| 6521|オキサイド | 4565| -380| -7.68|
8| 478A|フツパー | 718| -31| -4.14|
9| 479A|ＰＲＯＮＩ | 1335| -56| -4.03|
10| 6030|アドベンチャー | 1693| -59| -3.37|《SK》
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