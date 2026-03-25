*17:15JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、不透明感でドル買い継続

25日の東京市場でドル・円は小じっかり。米国とイランの紛争収束に向けた動きが好感され、朝方のドル売りで一時158円58銭まで値を下げた。ただ、先行き不透明感は根強く原油相場は再び上昇基調に振れ、夕方にかけて159円19銭まで上値を伸ばした。

・ユ-ロ・円は184円16銭から184円60銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1630ドルから1.1587ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値53,015.80円、高値54,022.88円、安値53,015.80円、終値53,749.62円(前日比1,497.34円高)

・17時時点：ドル・円159円00-10銭、ユ-ロ・円184円40-50銭

【要人発言】

・シュレーゲル・スイス国立銀行（中銀）総裁

「適切な金融状況、為替市場で積極的に行動することが理にかなう場合もある」

「マイナス金利の再導入に備えているが、導入のハードルは高くなっている」

・日銀1月会合議事要旨

「政策調整、丁寧に点検しながら毎回の会合で適切に判断」（大方の委員）

「現状の金融環境、足元の円安進行踏まえればまだ相当緩和的」（ある委員）

「注意深く適時の政策運営必要な度合い高まっている」（1人の委員）

【経済指標】

・豪・2月消費者物価指数：前年比+3.7％（予想：+3.8％、1月：+3.8％）

・英・2月消費者物価指数：前年比+3.0％（予想：+3.0％、1月：+3.0％）《TY》