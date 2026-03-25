*15:45JST 3月25日本国債市場：債券先物は131円13銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円18銭 高値131円30銭 安値131円05銭 引け131円13銭

2年 1.291％

5年 1.696％

10年 2.243％

20年 3.099％



24日の債券先物6月限は131円18銭で取引を開始し、131円13銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.88％、10年債は4.36％、30年債は4.92％近辺で推移。債権利回りは下落。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.02％、英国債は4.96％、オーストラリア10年債は4.95％、NZ10年債は4.69％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・2月消費者物価指数（予想：前年比＋3.0％、1月：＋3.0％）

・18：00 独・3月IFO企業景況感指数（予想：86.3、2月：88.6）

・21：30 米・10-12月期経常収支（7-9月期：－2264億ドル）



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