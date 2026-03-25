関連記事
3月25日本国債市場：債券先物は131円13銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:45JST 3月25日本国債市場：債券先物は131円13銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円18銭 高値131円30銭 安値131円05銭 引け131円13銭
2年 1.291％
5年 1.696％
10年 2.243％
20年 3.099％
24日の債券先物6月限は131円18銭で取引を開始し、131円13銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.88％、10年債は4.36％、30年債は4.92％近辺で推移。債権利回りは下落。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.02％、英国債は4.96％、オーストラリア10年債は4.95％、NZ10年債は4.69％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英・2月消費者物価指数（予想：前年比＋3.0％、1月：＋3.0％）
・18：00 独・3月IFO企業景況感指数（予想：86.3、2月：88.6）
・21：30 米・10-12月期経常収支（7-9月期：－2264億ドル）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク