*15:38JST 新興市場銘柄ダイジェスト:noteが続伸、フォトシンスがストップ高

＜4893＞ ノイルイミューン 154 +4

続伸。最優先パイプラインとして固形がんを対象に開発を日本で進めているPRIME CAR-T細胞「NIB103」の第1相臨床試験で、第1例目の患者に投与したと発表している。NIB103は乳がん、大腸直腸がん、卵巣がん、すい臓がん等のがん細胞に発現する腫瘍抗原を標的としているPRIME CAR-T細胞。24年9月にタカラバイオ＜4974＞と業務提携契約を締結し、日本でNIB103を共同開発している。

＜5258＞ TMN 313 +10

大幅に続伸。トヨタ自動車＜7203＞系のトヨタファイナンス（名古屋市）とトランザクション・メディア・ネットワークスのモバイル型決済端末「UT-P11」の販売で協業を拡大すると発表している。トヨタファイナンスを通じて全国のトヨタ販売店等に導入される予定。また、飲料自動販売機への電子マネーの導入でNEC＜6701＞と連携した。今後、両社で協業してクラウド型電子マネーサービスを様々な領域に拡大していく方針という。

＜5243＞ note 2485 +258

大幅に続伸。KADOKAWA＜9468＞と資本業務提携契約を締結すると発表している。KADOKAWAを割当予定先とする第三者割当増資で新株100万株を発行し、調達資金の21.96億円を将来的なM＆A及び資本業務提携のための投資資金や借入金の返済などに充てる。IP創出・開発領域や出版DX領域、AIデータ流通領域、ファンコミュニティ領域で連携し、両社のシナジーを高める狙い。

＜4379＞ フォトシンス 516 +80

ストップ高。AWSジャパン（東京都品川区）が提供する「フィジカルAI開発支援プログラム」に採択されたと発表している。同プログラムは、AWS上でロボット基盤モデルなどを開発する日本に法人や拠点を持つ企業や団体を支援するもの。今回の採択を受け、PhotosynthはフィジカルAI領域での研究開発を加速するとともに無人化・省人化ソリューションのための業務支援ロボットなどの社会実装を目指すとしている。

＜3070＞ ジェリビンズ 89 +2

もみ合い。連結子会社が新商品アイス「ベロベロバー」の発売（3月31日）に先立ち、27日に東京都渋谷区で新商品ローンチイベントを開催すると発表している。舌を出した表情をユーモラスに表現した形状のバータイプ型アイスクリームで、なめることで内側がゼリー状に変化するなどの特徴がある。株価が2桁で手掛けやすいことも買いやすさにつながっているようだ。

＜2160＞ GNI 3070 +102

大幅に続伸。連結子会社のGyre社が中国の国家薬品監督管理局傘下の医薬品審査センターに新薬承認申請（NDA）を提出したと24日の取引中に発表し、引き続き買い材料視されている。申請したのは自社グループの主力開発候補品であるB型慢性肝炎由来の肝線維症治療薬「F351」で、書式や内容などの初期確認を受けた後、本格的な実質審査プロセスに入る前に申請受理番号が発行される見込みという。《YY》