*12:52JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約212円分押し上げ

25日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり205銘柄、値下がり19銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続伸。1364.17円高の53616.45円（出来高概算10億1397万株）で前場の取引を終えている。

24日の米国株式市場は下落。ダウ平均は84.41ドル安の46124.06ドル、ナスダックは184.87ポイント安の21761.89で取引を終了した。イラン戦争の行方に不透明感がくすぶり、原油価格が再び上昇したため、寄り付き後、下落。ダウは一時上昇に転じたがプライベートクレジットへの根強い懸念が金融市場懸念に広がり上値を抑制、さらに、トランプ政権が戦闘部隊を中東に追加派遣するとの報道を受け戦争長期化懸念に、再び下落した。金利高が嫌気されたほか、人工知能（AI）への脅威が再びソフトウエア関連の売り圧力となり、ナスダックも下落し、終了。セクター別では、素材・エネルギーが上昇した一方、ソフトウエアサービスが下落した。

米株式市場の動向を横目に、25日の日経平均は763.52円高の53015.80円と続伸して取引を開始した。米国・イスラエルとイランの停戦を巡る報道を受け、朝方から主力株を中心に買いが先行し、一時1770.60円高の54022.88円まで上昇して54000円台を回復した。もっとも、買い一巡後は中東情勢の不透明感がなお残るとの見方から上値は重くなった。為替市場でドル円が158円台後半でもみ合い、原油価格下落を背景に長期金利が2.250％へ低下したことも相場の支えとなった。

個別では、ソフトバンクグループ＜9984＞、東京エレクトロン＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、イビデン＜4062＞などの半導体・電機株が買われた。フジクラ＜5803＞、住友電工＜5802＞の非鉄株、信越化学工業＜4063＞の素材株も堅調。東京海上＜8766＞、KDDI＜9433＞、ファーストリテイリング＜9983＞、中外製薬＜4519＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞などの銘柄が上昇。

一方、リクルートホールディングス＜6098＞、コナミグループ＜9766＞、バンダイナムコホールディングス＜7832＞、野村総合研究所＜4307＞、ベイカレント＜6532＞、任天堂<7974>、トレンドマイクロ<4704>、INPEX<1605>、医薬品では第一三共<4568>、富士通<6702>、NEC<6701>、ニトリホールディングス<9843>、川崎重工業<7012>などの銘柄が下落。

東証33業種では保険業、非鉄金属、ガラス・土石製品の上昇が目立ち、銀行業や建設業も堅調だった。半面、鉱業は下落し、サービス業やその他製品は上げ幅が限定された。原油下落と金利低下を背景に金融や景気敏感の一角へ資金が向かった構図となった。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約212円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、アドバンテスト＜6857＞、フジクラ＜5803＞、ファーストリテ＜9983＞、東京海上＜8766＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約13円押し下げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、バンナムHD＜7832＞、NRI＜4307＞、ベイカレント＜6532＞、任天堂<7974>、トレンド<4704>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 53616.45(+1364.17)

値上がり銘柄数 205(寄与度+1401.94)

値下がり銘柄数 19(寄与度-37.77)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 3795 265 212.59

＜8035＞ 東エレク 41000 1870 187.52

＜6857＞ アドバンテ 22980 635 169.80

＜5803＞ フジクラ 27485 1885 63.01

＜9983＞ ファーストリテ 62450 590 47.33

＜8766＞ 東京海上HD 7728 871 43.67

＜4063＞ 信越化 6267 207 34.60

＜4062＞ イビデン 8244 409 27.34

＜5802＞ 住友電気工業 10200 698 23.33

＜4519＞ 中外製薬 8454 230 23.06

＜6920＞ レーザーテック 33540 1670 22.33

＜6762＞ TDK 2076.5 39 19.55

＜6954＞ ファナック 5900 111 18.55

＜9433＞ KDDI 2716 38.5 15.44

＜6146＞ ディスコ 67660 2270 15.18

<6367> ダイキン工業 19760 410 13.70

<4507> 塩野義製薬 3454 135 13.54

<4578> 大塚HD 11010 400 13.37

<8058> 三菱商事 5555 129 12.94

<6361> 荏原製作所 4849 362 12.10



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 6409 -130 -13.04

＜9766＞ コナミG 19370 -235 -7.86

＜7832＞ バンナムHD 4076 -34 -3.41

＜4307＞ 野村総合研究所 4206 -87 -2.91

＜6532＞ ベイカレント 4520 -78 -2.61

<7974> 任天堂 8919 -65 -2.17

<4704> トレンドマイクロ 5303 -60 -2.01

<1605> INPEX 4452 -67 -0.90

<4568> 第一三共 3002 -8 -0.80

<6702> 富士通 3326 -17 -0.57

<6701> 日本電気 4019 -30 -0.50

<9843> ニトリHD 2654.5 -5.5 -0.46

<7012> 川崎重工業 15070 -50 -0.17

<2432> ディー・エヌ・エー 2532 -11.5 -0.12

<3697> SHIFT 641.7 -3.1 -0.10

<5406> 神戸製鋼所 1960.5 18.5 -0.06

<7731> ニコン 1951.5 -1.5 -0.05

<4689> ラインヤフー 391.2 -2.6 -0.03

<6753> シャープ 580.6 -0.4 -0.01《CS》