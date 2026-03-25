*12:38JST クリヤマホールディングス株式会社：2025年12月期通期決算説明会文字起こし（8）

クリヤマホールディングス＜3355＞

株主還元についてご説明いたします。

当社は「安定的かつ継続的な配当」を基本方針としており、上場以来、一度も減配することなく、配当水準の維持、または増配を継続しております。

2025年度の年間配当金は、前期から6円増配の61円を予定しております。

これにより、配当性向は30.4％、DOEは3.18％となり、当社の還元方針をいずれも達成する見込みです。

続く2026年度につきましても、年間配当は同水準の61円を予想しております。

今後もさらなる還元の拡充を目指すとともに、株主の皆様のご期待にお応えする安定的な還元を継続してまいります。

最後に、IR活動の推進についてです。

当社は市場との対話を経営の重要事項と捉え、説明会の充実や株主優待の再開など、企業認知度向上に資する様々な取り組みを進めております。

その結果、株主数の大幅な増加に加え、東証の「資本コストや株価を意識した経営」に関する「課題解決に向けた企業の取組み事例」に選ばれるなど、一定の外部評価をいただくことができました。

しかし、こうした成果に満足することなく、PBR 1倍超えに向け全力で取り組んでまいります。

引き続き、対話の質をさらに高め、企業価値の最大化に邁進してまいります。

以上が2025年度12月期決算説明会のご説明となります。

引き続き、皆さまからのご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

本日は、ご清聴いただき誠にありがとうございました。《MY》