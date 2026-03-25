*12:34JST クリヤマホールディングス株式会社：2025年12月期通期決算説明会文字起こし（4）

クリヤマホールディングス＜3355＞

最後に、欧州・南米・オセアニア事業でございます。

当事業においては、アルゼンチンを始めとした地域でのオイルガス市場向けの販売が増加いたしましたが、主力の消防関連製品の販売が軟調であったことから、売上高は前期比3.5%の減収となりました。

営業利益においては、引き続き超インフレ会計の適用がマイナス要因となりました。

以上が事業別の概況でございます。

続きまして、貸借対照表についてご説明いたします。

当期はミトヨ社をグループ化したことで、全体的に大きく増加しており、総資産が約190億円増加いたしました。

資産の部では、流動資産が約82億円増加、固定資産においては、北米の倉庫移転拡張、R＆Dセンター建設費等の投資活動により、約100億円増加いたしました。

負債の部は、M&Aを始めとした投資資金を調達したこと等により、約150億円増加いたしました。

純資産におきましては、堅調に純利益を積み上げたことにより株主資本が増加し、約41億円の増加となり、自己資本比率は54.8％となりました。

以上が貸借対照表の説明となります。

次ページにて「キャッシュフロー」についてご説明いたします。

当期は、営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローの主な内容は、ミトヨ社の株式取得によるもので、財務キャッシュフローの主な内容については、投資活動に対する資金調達となります。

その結果、「現金及び現金同等物」は約20億円増加し、113億88百万円となりました。

以上が、2025年度連結業績の概要でございます。

それでは、2026年度連結業績予想についてご説明いたします。

2026年度の連結業績予想は、売上高は960億円、営業利益は48億円、経常利益は54億円、当期純利益は38億円と予想しております。

為替の予想につきましては、下段に記載のとおりでございます。

「セグメント別の予想」について、次ページにてご説明いたします。

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