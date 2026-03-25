*12:33JST クリヤマホールディングス株式会社：2025年12月期通期決算説明会文字起こし（3）

クリヤマホールディングス＜3355＞

営業利益につきましては、アジア事業はいずれも増益となりましたが、北米事業及び欧州・南米・オセアニア事業が減益であったことにより、連結の営業利益は、前期比4億36百万円／9.6%の減益となりました。

次ページに移りまして、「当期純利益」についてご説明いたします。

当期純利益においては、特別利益としてミトヨ社のグループ化に伴う「負ののれん」を6億40百万円計上したことにより、前期比3億99百万円／11.3%の増益となりました。

以上が、当期純利益についてのご説明となります。

次の８ページの表に関しては、これまでの内容を一覧化したものとなっておりますので割愛させていただき、９ページの「事業別の概況」についてご説明いたします。

まず、アジア事業の概況でございます。

売上高につきましては、「産業資材事業」と「スポーツ・建設資材事業」が増収であったことに加え、ミトヨ社が加わったことから前期比38.0％の増収となりました。

営業利益につきましては、ミトヨ社のグループ化に伴う費用を計上したものの、すべての事業において増益であったことから、前期比19.6%の増益となりました。

要因に関しましては、資料上段に記載のとおりでございます。

北米事業につきましては、米国新政権の関税政策による不透明感が継続する中でありながらも、ホース需要が堅調に推移したことにより、売上高が前期比1.4%の増収となりました。

営業利益につきましては、倉庫の移転・拡張に伴う費用の計上や、人件費等の増加により、前期比8.9%の減益となりました。

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