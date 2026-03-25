*12:16JST 東京為替：ドル・円は底堅い、中東情勢を見極め

25日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、158円58銭まで下落後は158円80銭台と、朝方に付けた本日高値付近に持ち直した。中東紛争の収束に向けた動きが注目されるなか、NY原油先物(WTI)は1バレル＝88ドル台に下げドルは方向感を欠く展開。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円58銭から158円83銭、ユ-ロ・円は184円16銭から184円55銭、ユ-ロ・ドルは1.1601ドルから1.1630ドル。

【要人発言】

・シュレーゲル・スイス国立銀行（中銀）総裁

「適切な金融状況、為替市場で積極的に行動することが理にかなう場合もある」

「マイナス金利の再導入に備えているが、導入のハードルは高くなっている」

・日銀1月会合議事要旨

「政策調整、丁寧に点検しながら毎回の会合で適切に判断」（大方の委員）

「現状の金融環境、足元の円安進行踏まえればまだ相当緩和的」（ある委員）

「注意深く適時の政策運営必要な度合い高まっている」（1人の委員）《TY》