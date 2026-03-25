*10:26JST 大幸薬品---上場維持基準への適合に向けた計画を公表

大幸薬品＜4574＞は24日、プライム市場における上場維持基準に適合しない状況であることを明らかにし、2026年12月末までに基準に適合することを目指し、改善計画を策定したことを発表した。

同社は、2025年12月31日時点で「流通株式時価総額」がプライム市場上場維持基準である100億円に対し90億円となり不適合の状態となったため、2026年12月までに改善するべく取り組みを進める。

基本方針として、2025年11月11日に公表した中期経営計画で掲げた成長戦略を推進することで収益基盤の強化と持続的な成長を実現するとともに、企業価値向上に向けて、基本コストや株価を意識した経営の推進を重要な経営課題と位置づけ、改善に取り組む。具体的には、(1)医薬品事業の成長へ向けた供給および需要の拡充、(2)新製品・新規事業への戦略的投資、(3)資金コストを意識した事業ポートフォリオマネジメントの強化、(4)組織文化の変革と人的資本経営の推進、(5)株主還元と IR 活動の強化を図り、プライム市場の上場企業として中長期的な視点で企業価値の向上に努める。《KM》