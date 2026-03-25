*09:05JST 日経平均は1226円高、寄り後は上げ幅拡大

日経平均は1226円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したが、米市場の取引開始後に一時430ドルあまり下落したダウ平均が下げ渋り、一時上げに転じるなど底堅い動きだったことが東京市場で一定の安心感となった。また、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.2％上昇したことが東京市場で半導体関連株の株価の支えとなった。さらに、日本時間の今朝、トランプ米大統領がイランとの紛争終結に向け、 イランから「贈り物」が提示されたと述べたことなどを受け、原油価格が下落したことが東京市場の株価の支えとなった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、米国とイランの停戦協議に関する情報が入り乱れており、中東情勢や原油価格への警戒感が払しょくできず、投資家心理を慎重にさせた。さらに、年度末を控え、積極的な買いを手控える向きもあるとみられるが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。《SK》