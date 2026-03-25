*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東京海上、ジェイ・エス・ビー、テラドローンなど

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

任天堂＜7974＞ 8984 -448

スイッチ2生産台数削減と報道。

ステラケミファ＜4109＞ 4915 +205

26年3月期業績予想を上方修正。記念配当実施。

日特殊陶＜5334＞ 7466 +397

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

池田泉州＜8714＞ 823 +49

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

売れるG＜9235＞ 608 +100

堀江貴文氏のアクセス不能な暗号資産（ETH）の解除・復旧に成功。

テラドローン＜278A＞ 3395 +504

防衛装備品市場へ参入。

ジェイ・エス・ビー＜3480＞ 4005 +700

材料見当たらず、直近では光通信の保有比率上昇だが。

日本板硝子＜5202＞ 485 +80

株式を非公開化の方針と伝わる。

東京海上＜8766＞ 6857 +1000

バークシャーとの資本業務提携を発表。

宮越HD＜6620＞ 650 +100

深センプロジェクトのシンジケートローン組成へ協議開始と。

サンウェルズ＜9229＞ 248 +25

23日に安値更新で下げ一服感。

TOKYO BASE＜3415＞ 413 +30

20日締め小売企業の月次堅調などもプラス視。

パーク24＜4666＞ 2021.5 +136.5

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

Appier Group＜4180＞ 743 +62

ゼナーアセットの保有比率が上昇。

住友ファーマ＜4506＞ 1899.5 +130

3月の下落率が大きい銘柄としてリバウンドも。

アンリツ＜6754＞ 2833.5 +176

23日の下落分を埋める動きに。

筑波銀行＜8338＞ 595 +34

銀行株は全面高の展開で。

アイザワ証券グループ＜8708＞ 1534 +99

前期比増配の計画で利回り妙味高まる。

シチズン時計＜7762＞ 1718 +82

フィデリティ投信の保有比率上昇。

三井物産＜8031＞ 6147 +273

資源関連株には全般押し目買い優勢。

アステラス製薬<4503> 2485.5 +124.5

ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。

東洋エンジニアリング<6330> 2523 -387

25日線重しに業績リスクへの意識も強まる。《CS》