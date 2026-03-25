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前日に動いた銘柄 part1東京海上、ジェイ・エス・ビー、テラドローンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1東京海上、ジェイ・エス・ビー、テラドローンなど
銘柄名<コード>24日終値⇒前日比
任天堂＜7974＞ 8984 -448
スイッチ2生産台数削減と報道。
ステラケミファ＜4109＞ 4915 +205
26年3月期業績予想を上方修正。記念配当実施。
日特殊陶＜5334＞ 7466 +397
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
池田泉州＜8714＞ 823 +49
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
売れるG＜9235＞ 608 +100
堀江貴文氏のアクセス不能な暗号資産（ETH）の解除・復旧に成功。
テラドローン＜278A＞ 3395 +504
防衛装備品市場へ参入。
ジェイ・エス・ビー＜3480＞ 4005 +700
材料見当たらず、直近では光通信の保有比率上昇だが。
日本板硝子＜5202＞ 485 +80
株式を非公開化の方針と伝わる。
東京海上＜8766＞ 6857 +1000
バークシャーとの資本業務提携を発表。
宮越HD＜6620＞ 650 +100
深センプロジェクトのシンジケートローン組成へ協議開始と。
サンウェルズ＜9229＞ 248 +25
23日に安値更新で下げ一服感。
TOKYO BASE＜3415＞ 413 +30
20日締め小売企業の月次堅調などもプラス視。
パーク24＜4666＞ 2021.5 +136.5
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
Appier Group＜4180＞ 743 +62
ゼナーアセットの保有比率が上昇。
住友ファーマ＜4506＞ 1899.5 +130
3月の下落率が大きい銘柄としてリバウンドも。
アンリツ＜6754＞ 2833.5 +176
23日の下落分を埋める動きに。
筑波銀行＜8338＞ 595 +34
銀行株は全面高の展開で。
アイザワ証券グループ＜8708＞ 1534 +99
前期比増配の計画で利回り妙味高まる。
シチズン時計＜7762＞ 1718 +82
フィデリティ投信の保有比率上昇。
三井物産＜8031＞ 6147 +273
資源関連株には全般押し目買い優勢。
アステラス製薬<4503> 2485.5 +124.5
ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。
東洋エンジニアリング<6330> 2523 -387
25日線重しに業績リスクへの意識も強まる。《CS》
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