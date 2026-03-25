*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りがさらに強まった。

リスクリバーサルはまちまち。短期では円コール買いが後退した一方、1年物では引き続き買われ、調整色が強まった。

■変動率

・1カ月物9.56％⇒9.25％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.64％⇒9.52％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.65％⇒9.58％（08年＝23.92％）

・1年物9.61％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.45％⇒＋0.43％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.47％⇒＋0.44％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.36％⇒＋0.38％（08年10/27＝+10.71％）《KY》