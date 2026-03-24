*23:41JST 【市場反応】米3月製造業は予想外に上昇、サービス業PMI速報値は予想外に低下、ドル伸び悩む

米3月製造業PMI速報値は52.4と、2月51.6から低下予想に反し上昇した。一方、同月サービス業PMI速報値は51.1と、2月51.7から上昇予想に反し低下し、昨年4月来で最低。同月総合PMI速報値は51.4と、予想外に2月51.9から低下し、昨年4月来で最低となった。

その後に発表された米3月リッチモンド連銀製造業指数は0と、昨年2月以降ほぼ1年ぶり高水準となった。

ドルは原油相場動向に連れ、伸び悩んだ。ドル・円は158円96銭の高値から158円69銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1568ドルまで下落後、1.1590ドルで下げ止まった。ポンド・ドルは1.3365ドルまで下落後、1.3395ドルで下げ止まった。

【経済指標】

・米・3月製造業PMI速報値：52.4（予想：51.5、2月：51.6）

・米・3月サービス業PMI速報値：51.1（予想：52.0、2月：51.7）

・米・3月総合PMI速報値：51.4（予想：51.9、2月：51.9）

・米・3月リッチモンド連銀製造業指数：0（予想―8、2月：－10）《KY》