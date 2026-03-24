*22:13JST 【市場反応】米・10-12月期非農業部門労働生産性・単位労働コスト確定値確定値、ドル買い継続

米国労働統計局が発表した10-12月期非農業部門労働生産性確定値は前期比年率＋1.8％となった。速報+2.8％から下方修正され、マイナスとなった昨年1－3月期来で最低の伸びにとどまった。同四半期単位労働コスト確定値は前期比年率＋4.4％と、速報＋2.8％から予想以上に上方修正され、昨年1－3月期来で最大の伸び。

同時刻に発表された米3月フィラデルフィア連銀非製造業活動は－23.9と、2月－17.3から改善予想に反し悪化。昨年5月来で最低となった。

原油価格上昇で、ドル買いが続き、ドル・円は158円70銭から158円85銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1600ドルから1.1579ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3404ドルから1.3373ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・10-12月期非農業部門労働生産性確定値：前期比年率＋1.8％（予想：+1.8％、速報：+2.8％）

・米・10-12月単位労働コスト確定値：前期比年率＋4.4％（予想：+3.6％、速報：+2.8％）

・米・3月フィラデルフィア連銀非製造業活動：－23.9（予想：－15.7、2月－17.3）

・米・4週平均ADP雇用：＋1万人（前回＋0.9万人）《KY》