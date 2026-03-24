*17:22JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は上昇分を削る

24日の東京市場でドル・円は伸び悩み。前日売られたドルの買戻しが先行し、158円27銭から上昇基調に。中東情勢の不透明感から原油高に振れるとドル買いが再開し、一時158円79銭まで上値を伸ばした。ただ、原油相場が失速すると、上昇分を削る展開に。

・ユ-ロ・円は183円68銭から184円06銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1617ドルから1.1576ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値52,380.60円、高値52,701.99円、安値51,645.15円、終値52,252.28円(前日比736.79円高)

・17時時点：ドル・円158円50-60銭、ユ-ロ・円183円90-00銭

【要人発言】

・ブイチッチ・クロアチア中銀総裁

「利上げが必要なら小幅な動きから」

「スタグフレーションへのリスクに警戒する必要」

・片山財務相

「為替、いかなる時もあらゆる方面で万全の対応」

「中東情勢を注視し、対応に万全を期す」

「原油先物市場で投機的な動きが為替に影響しているとの声を認識」

【経済指標】

・日・2月全国消費者物価コア指数：前年比+1.6％（予想：+1.7％、1月：+2.0％）《TY》