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東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反発、原油価格下落受けひとまず反発
*17:05JST 東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反発、原油価格下落受けひとまず反発
東証グロース市場指数 940.69 ＋23.29／出来高 2億3522万株／売買代金 1600億円東証グロース市場250指数 724.55 ＋19.39／出来高 1億7582万株／売買代金 1275億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日ぶり反発。値上がり銘柄数は449、値下がり銘柄数は118、変わらずは26。
前日23日の米株式市場でダウ平均は大幅に4日ぶり反発。トランプ大統領が停戦に向けイランと協議しているとの発言で原油価格が下落し投資家心理の改善で、寄り付き後、上昇。終日、長期金利の低下を好感した買いに加え、成長悪化やインフレ上昇懸念の後退で、相場は上昇した。
今日のグロ－ス市場は買い優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.12％高となった。昨日の海外市場で原油先物価格が下落し、米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇一服となったことも新興市場で安心感となった。さらに、東証グロース市場指数は昨日までの続落で8.8％下落しており、ひとまず押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、トランプ米大統領の発言が二転三転していることもあり、中東情勢や原油価格への警戒感が継続し、今日は東京市場の取引時間中に原油先物価格が強含み、また、ダウ平均先物が軟調な動きとなったことから、上値追いには慎重で、東証グロース市場指数は朝高の後はやや上値の重い展開となった。
個別では、血管肉腫を対象とするBNCT用医薬品「ボロファラン」の承認を申請したと発表したステラファーマ＜4888＞、堀江貴文氏のアクセス不能な暗号資産（ETH）の解除・復旧に成功したと発表した売れるG＜9235＞、発行済株式数の3.00％上限の自社株買いを発表したGMOコマース＜410A＞、防衛装備品市場へ参入すると発表したテラドローン＜278A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、EduLab＜4427＞、ブライトパス＜4594＞などが顔を出した。
一方、前日ストップ高の反動安となったイメージ情＜3803＞、前日まで2日連続で長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったリファインバスG＜7375＞、前日ストップ安の売り地合いが継続したソフトフロン＜2321＞、25日線を割り込み手仕舞い売りが出たフツパー＜478A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、WillSmart＜175A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 245| 50| 25.64|
2| 4888|ステラファーマ | 855| 150| 21.28|
3| 9235|売れるネット広告 | 608| 100| 19.69|
4| 4594|ブライトパス | 81| 13| 19.12|
5| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 522| 80| 18.10|
6| 281A|インフォメティス | 660| 100| 17.86|
7| 278A|テラドローン | 3395| 504| 17.43|
8| 456A|ヒューマンメイド | 5250| 705| 15.51|
9| 153A|カウリス | 1265| 136| 12.05|
10| 4588|オンコリス | 2447| 247| 11.23|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3803|イメージ情 | 736| -150| -16.93|
2| 6085|アキテクツＳＪ | 2379| -386| -13.96|
3| 478A|フツパー | 749| -77| -9.32|
4| 175A|ウィルスマート | 647| -62| -8.74|
5| 485A|パワーエックス | 4880| -450| -8.44|
6| 4316|ビーマップ | 997| -82| -7.60|
7| 4265|ＩＧＳ | 378| -28| -6.90|
8| 7375|リファインバスＧ | 1096| -80| -6.80|
9| 4075|ブレインズ | 1303| -76| -5.51|
10| 4374|ロボペイ | 2494| -123| -4.70|《SK》
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