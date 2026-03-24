*16:34JST ウルトラファブリックスホールディングス：プレミアム素材を提供、PBR0.7倍前後かつ配当利回り5％超え

ウルトラファブリックスホールディングス＜4235＞は、湿式ポリウレタンレザーを家具、自動車、航空機向けに展開する機能素材メーカーである。単なる合成皮革メーカーではなく、ハイエンド用途に求められる触感、軽量性、耐久性、意匠性を備えたプレミアム素材を提供しており、プレミアムな素材マーケットにおけるグローバルニッチ企業となる。家具用（前期売上高構成比27.3％）では、北米を中心に椅子をはじめとしたハイエンドのオフィス家具に採用されており、ホテル・レストラン・劇場などでも使用されるコントラクト家具用として提供している。自動車用（同39.6％）は、自動車のシフトブーツや耐摩耗性の求められるシートなどの内装材として販売している。航空機用（同18.1％）は、主にプライベートジェットに提供してきたが、直近は民間航空機の内装材としての受注も獲得している。そのほか、ゴルフ手袋やアパレル素材、キャンピングカー・クルーザー市場にも展開している。生産地は日本国内のみ（大部分が北関東）、売上は北米・一部顧客に偏重となっている。

競争優位の源泉は、ハイエンド領域で採用される品質と継続性にある。自動車ではセーレンや共和レザー、海外勢が比較対象として意識されている一方、乾式中心の競合とはクオリティが異なり、ウルトラファブリックホールディングスはよりハイクオリティ領域を狙っている構図とある。家具でも幅広い品質帯の競合が存在するが、同社はあくまで上位帯の用途を主戦場としている。また、特に航空機では、軽さと寿命の長さ、触ったときの手触りの良さが強みとなっており、家具では動物由来素材を避けたい需要も追い風になっている。

2025年12月期の業績は、売上収益20,553百万円（前期比1.3％増）、営業利益1,621百万円（同42.1％減）で着地した。2Q発表時に下方修正を発表しており、航空機用以外は期初予想売上を下回って推移した。家具用では、主力であるコントラクト家具向け及びディーラー向けは堅調だったが、米国経済の不確実性の高まりによる市場低迷でヘルスケア向け及びホテル・レストラン向け等は減少した。自動車用でも、シート用素材向けは主要顧客の生産車種変更の影響で横這いとなった一方で、シフトブーツ等の小型部品向けは車両需要が弱くて減少した。家具用・自動車向け全体の売上は前年を下回った。一方で、航空機用は、関税影響の見極めからビジネスジェット向けは減少したものの、多数の航空会社による広範な製品への需要に支えられて民間航空機向けが引き続き好調だった。

今期計画は、売上高21,600百万円（前期比5.1％増）、営業利益1,600百万円（同1.3％減）を見込んでいる。主要顧客の一部モデルの生産停止の影響により、自動車用売上が減収となる見込みだが、航空機向用・家具用・その他が経済の安定化に伴って成長軌道回帰を予想する。

市場環境では、北米市場の動向が同社にとっては影響が大きい。家具では高金利やオフィス需要の鈍さが続いているが、同社は商業施設や住宅など周辺領域へ販売先を広げようとしている。自動車では、EVに対する逆風で販売台数が下振れとなっているほか、OEM生産車種変更により同社製品採用車種の生産台数が減少している点も懸念されている。ただ、航空機は、大型民間航空機の内装や宇宙船プロトタイプにも採用が進みつつあり、それぞれ強弱が入り混じる内容となっている。

中期的には、2028年に向けて中期経営計画を開示している。毎年ローリングを行っているが、現状は2028年度の売上収益27,400百万円（CAGR10％）、営業利益3,500百万円（同29.2％）を掲げている。米国・一部顧客に偏重した売上の分散・拡大により、外部要因から受ける影響の低減を目指すほか、高度化する顧客からの要求への対応・追加プログラムの獲得に向け製品開発力を強化していく。また、製造原価を年1.5％コストダウンし、原価率の上昇により大幅に低下した収益性の回復を目指す。用途別では、家具についてオフィス・ヘルスケア向けは安定成長、レジデンシャル・家具向け卸業者向け、欧州向けが成長を牽引していく想定となる。自動車向けでは、2026年は主要顧客の一部モデルの生産終了により減収となる見込みだが、2027-2028年は新規プログラムの獲得を目指す。航空機向けでは、大規模エアラインに加え、シートメーカー経由で小規模エアラインにも顧客基盤を拡大していく。そのほか、メキシコJVとインドJVは単なる海外進出ではなく、供給網の再設計と顧客開拓の両面を担う。メキシコは北米向け供給の地政学対応とリードタイム短縮、インドは成長市場への足場づくりという意味合いが強い。2035年度までにプレミアムな素材マーケットにおけるグローバルリーティングカンパニーとして年率10％成長を継続する構想である。

株主還元については、会社側は安定配当の継続と将来的な還元強化を意識しており、2025年度・2026年度の当期利益を合算し、２年通算の配当性向100％を目処とする。大規模な投資案件は千代田工場の竣工をもって一段落しており、2017年の経営統合で調達した資金の返済もピークを迎え、今後は同社グループ全体として財務余力が生じると見込まれている。

総じて、ウルトラファブリックスホールディングスは、ハイエンド合成皮革というニッチだが競争優位の明確な市場でポジションを築いている企業である。本革代替、軽量化、アニマルフリーといった構造的な追い風もある。特に航空機と高級車・高級家具向けでは、手触りや意匠性、耐久性といった定性的な価値が価格競争を回避する源泉になっている。バリュエーション面ではPBR0.7倍前後で推移するなか、配当利回りは5％を超えており、業績動向を注視しつつ今後の成長に期待しておきたい。《FA》