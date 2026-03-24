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3月24日本国債市場：債券先物は131円01銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:48JST 3月24日本国債市場：債券先物は131円01銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円05銭 高値131円12銭 安値130円93銭 引け131円01銭
2年 1.284％
5年 1.687％
10年 2.253％
20年 3.119％
24日の債券先物6月限は131円05銭で取引を開始し、131円01銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.88％、10年債は4.37％、30年債は4.94％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.00％、英国債は4.91％、オーストラリア10年債は5.04％、NZ10年債は4.80％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：30 独・3月製造業PMI（予想：49.5、2月：50.9）
・17：30 独・3月サービス業PMI（予想：51.0、2月：53.5）
・18：00 ユーロ圏・3月製造業PMI（予想：49.6、2月：50.8）
・18：00 ユーロ圏・3月サービス業PMI（予想：51.0、2月：51.9）
・18：00 ユーロ圏・3月総合PMI（予想：51.0、2月：51.9）
・18：30 英・3月サービス業PMI（予想：53.0、2月：53.9）
・18：30 英・3月製造業PMI（予想：50.3、2月：51.7）
・22：45 米・3月サービス業PMI（予想：52.0、2月：51.7）
・22：45 米・3月製造業PMI（予想：51.3、2月：51.6）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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