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出来高変化率ランキング（14時台）～アイザワ証G、サンウェルズなどがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アイザワ証G、サンウェルズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月24日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9229＞ サンウェルズ 857000 26580.18 224.72% 0.0941%
＜6444＞ サンデン 1417800 36472.18 211.52% 0.0281%
＜7105＞ 三菱ロジ 739700 171166.24 202.09% 0%
＜2557＞ SMDAMトピ 64170 34791.698 189.78% 0.0156%
＜9535＞ 広島ガス 1482400 102718.4 184.98% 0.0282%
＜2569＞ 上場NSQヘ 120790 86076.667 179.99% 0.0114%
＜2568＞ 上場NSQ 34867 66730.442 159.69% 0.0056%
＜2525＞ NZAM 225 5920 17750620.4% 1.5835%
＜6522＞ アスタリスク 12371300 2897681.34 151.53% 0.1593%
＜2239＞ SPレバ2倍 6936 35721.581 145.9% 0.013%
＜4896＞ ケイファーマ 320700 59940.16 141.53% 0.0718%
＜2820＞ やまみ 30300 43861.1 140.57% 0.0249%
＜1474＞ OneJP400 616 26171.894 136.33% 0.0159%
＜8708＞ アイザワ証G 431800 175678.8 134.49% 0.0571%
＜2630＞ MXS米株ヘ 5836 62713.431 129.12% 0.0131%
＜9204＞ スカイマーク 400700 42761.02 124.74% 0.056%
＜6620＞ 宮越HD 555800 103785.3 121.5% 0.1818%
＜3810＞ サイバーSHD 729000 64225.74 115.56% 0.0164%
＜7613＞ シークス 1088600 443614.66 111.31% 0.0104%
＜473A＞ NAM日経 38635 14899.746 108.16% 0.0057%
<4530> 久光薬 481500 1132673.26 105.79% -0.0001%
<4574> 大幸薬品 472400 45201.38 104.11% 0.0278%
<4599> ステムリム 424900 48010.02 103.31% 0.0464%
<479A> PRONI 187800 83349.22 103.02% 0.0214%
<6430> ダイコク電 144400 128009.08 102.71% 0.0429%
<2845> NFナスヘッジ 39500 40668.75 101.07% 0.0128%
<8844> コスモスイニシア 243200 102263.76 98.66% 0.0999%
<4917> マンダム 110300 118554 95.49% 0%
<4888> ステラファーマ 13816500 3831105.22 86.25% 0.2127%
<2764> ひらまつ 778200 47924.26 85.1% 0.0204%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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