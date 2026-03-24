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出来高変化率ランキング（14時台）～アイザワ証G、サンウェルズなどがランクイン

2026年3月24日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アイザワ証G、サンウェルズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月24日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9229＞ サンウェルズ　　　 857000 　26580.18　 224.72% 0.0941%
＜6444＞ サンデン　　　　　　1417800 　36472.18　 211.52% 0.0281%
＜7105＞ 三菱ロジ　　　　　　739700 　171166.24　 202.09% 0%
＜2557＞ SMDAMトピ　　　64170 　34791.698　 189.78% 0.0156%
＜9535＞ 広島ガス　　　　　　1482400 　102718.4　 184.98% 0.0282%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　120790 　86076.667　 179.99% 0.0114%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　34867 　66730.442　 159.69% 0.0056%
＜2525＞ NZAM　　　　　　225 　5920　 17750620.4% 1.5835%
＜6522＞ アスタリスク　　　　12371300 　2897681.34　 151.53% 0.1593%
＜2239＞ SPレバ2倍　　　　6936 　35721.581　 145.9% 0.013%
＜4896＞ ケイファーマ　　　　320700 　59940.16　 141.53% 0.0718%
＜2820＞ やまみ　　　　　　　30300 　43861.1　 140.57% 0.0249%
＜1474＞ OneJP400　　616 　26171.894　 136.33% 0.0159%
＜8708＞ アイザワ証G　　　　431800 　175678.8　 134.49% 0.0571%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　5836 　62713.431　 129.12% 0.0131%
＜9204＞ スカイマーク　　　　400700 　42761.02　 124.74% 0.056%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　　555800 　103785.3　 121.5% 0.1818%
＜3810＞ サイバーSHD　　　729000 　64225.74　 115.56% 0.0164%
＜7613＞ シークス　　　　　　1088600 　443614.66　 111.31% 0.0104%
＜473A＞ NAM日経　　　　　38635 　14899.746　 108.16% 0.0057%
<4530> 久光薬　　　　　　　481500 　1132673.26　 105.79% -0.0001%
<4574> 大幸薬品　　　　　　472400 　45201.38　 104.11% 0.0278%
<4599> ステムリム　　　　　424900 　48010.02　 103.31% 0.0464%
<479A> PRONI　　　　　187800 　83349.22　 103.02% 0.0214%
<6430> ダイコク電　　　　　144400 　128009.08　 102.71% 0.0429%
<2845> NFナスヘッジ　　　39500 　40668.75　 101.07% 0.0128%
<8844> コスモスイニシア　　243200 　102263.76　 98.66% 0.0999%
<4917> マンダム　　　　　　110300 　118554　 95.49% 0%
<4888> ステラファーマ　　　13816500 　3831105.22　 86.25% 0.2127%
<2764> ひらまつ　　　　　　778200 　47924.26　 85.1% 0.0204%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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