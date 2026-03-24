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出来高変化率ランキング（13時台）～やまみ、シークスなどがランクイン

2026年3月24日 14:08

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記事提供元：フィスコ

*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～やまみ、シークスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月24日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜9229＞ サンウェルズ　　　 　769700 　26580.18　 212.31% 0.1031%
＜6444＞ サンデン　　　　　 　1386300 　36472.18　 208.89% 0.0281%
＜2557＞ SMDAMトピ　　 　64170 　34791.698　 189.78% 0.0156%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 　118455 　86076.667　 177.60% 0.0139%
＜9535＞ 広島ガス　　　　　 　1307700 　102718.4　 168.57% 0.0307%
＜2239＞ SPレバ2倍　　　 　6882 　35721.581　 144.92% 0.015%
＜2820＞ やまみ　　　　　　 　28300 　43861.1　 132.02% 0.026%
＜6522＞ アスタリスク　　　 　10441800 　2897681.34　 130.70% 0.1703%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　 　5826 　62713.431　 128.91% 0.0142%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　 　555800 　103785.3　 121.50% 0.1818%
＜8708＞ アイザワ証G　　　 　376900 　175678.8　 117.59% 0.0571%
＜3810＞ サイバーSHD　　 　712600 　64225.74　 112.79% 0.0205%
＜4896＞ ケイファーマ　　　 　246800 　59940.16　 109.27% 0.0663%
＜473A＞ NAM日経　　　　 　38563 　14899.746　 107.93% 0.0086%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　22707 　66730.442　 106.64% 0.007%
＜7613＞ シークス　　　　　 　1044600 　443614.66　 106.31% 0.0147%
＜4574＞ 大幸薬品　　　　　 　459500 　45201.38　 100.80% 0.0313%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　 　39386 　40668.75　 100.72% 0.0138%
＜4530＞ 久光薬　　　　　　 　459600 　1132673.26　 100.18% -0.0004%
＜4599＞ ステムリム　　　　 　410400 　48010.02　 99.09% 0.0428%
<479A> PRONI　　　　 　179300 　83349.22　 97.38% 0.0185%
<7105> 三菱ロジ　　　　　 　315500 　171166.24　 97.17% 0%
<4917> マンダム　　　　　 　106700 　118554　 91.56% -0.0016%
<8844> コスモスイニシア　 　226000 　102263.76　 90.01% 0.1017%
<6430> ダイコク電　　　　 　126700 　128009.08　 87.40% 0.0538%
<2511> NF外債　　　　　 　199530 　91270.154　 84.99% 0.0004%
<2764> ひらまつ　　　　　 　759600 　47924.26　 82.34% 0.0136%
<2558> MXS米株　　　　 　41033 　487627.724　 82.03% 0.0053%
<153A> カウリス　　　　　 　201200 　107508.96　 74.06% 0.0921%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

c《CS》

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