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出来高変化率ランキング（13時台）～やまみ、シークスなどがランクイン
*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～やまみ、シークスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月24日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜9229＞ サンウェルズ 769700 26580.18 212.31% 0.1031%
＜6444＞ サンデン 1386300 36472.18 208.89% 0.0281%
＜2557＞ SMDAMトピ 64170 34791.698 189.78% 0.0156%
＜2569＞ 上場NSQヘ 118455 86076.667 177.60% 0.0139%
＜9535＞ 広島ガス 1307700 102718.4 168.57% 0.0307%
＜2239＞ SPレバ2倍 6882 35721.581 144.92% 0.015%
＜2820＞ やまみ 28300 43861.1 132.02% 0.026%
＜6522＞ アスタリスク 10441800 2897681.34 130.70% 0.1703%
＜2630＞ MXS米株ヘ 5826 62713.431 128.91% 0.0142%
＜6620＞ 宮越HD 555800 103785.3 121.50% 0.1818%
＜8708＞ アイザワ証G 376900 175678.8 117.59% 0.0571%
＜3810＞ サイバーSHD 712600 64225.74 112.79% 0.0205%
＜4896＞ ケイファーマ 246800 59940.16 109.27% 0.0663%
＜473A＞ NAM日経 38563 14899.746 107.93% 0.0086%
＜2568＞ 上場NSQ 22707 66730.442 106.64% 0.007%
＜7613＞ シークス 1044600 443614.66 106.31% 0.0147%
＜4574＞ 大幸薬品 459500 45201.38 100.80% 0.0313%
＜2845＞ NFナスヘッジ 39386 40668.75 100.72% 0.0138%
＜4530＞ 久光薬 459600 1132673.26 100.18% -0.0004%
＜4599＞ ステムリム 410400 48010.02 99.09% 0.0428%
<479A> PRONI 179300 83349.22 97.38% 0.0185%
<7105> 三菱ロジ 315500 171166.24 97.17% 0%
<4917> マンダム 106700 118554 91.56% -0.0016%
<8844> コスモスイニシア 226000 102263.76 90.01% 0.1017%
<6430> ダイコク電 126700 128009.08 87.40% 0.0538%
<2511> NF外債 199530 91270.154 84.99% 0.0004%
<2764> ひらまつ 759600 47924.26 82.34% 0.0136%
<2558> MXS米株 41033 487627.724 82.03% 0.0053%
<153A> カウリス 201200 107508.96 74.06% 0.0921%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
c《CS》
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