*12:56JST ZETA---ネオジャパンおよびLIVEX AIと業務提携契約締結

ZETA ＜6031＞は24日、ネオジャパン＜3921＞およびLIVEX AI(本社：米国カリフォルニア州)と、3社による業務提携契約の締結を発表した。エージェンティックAIを活用し、主に実店舗における顧客体験の向上とリテールメディア事業の創出を目的とする取り組みである。

国内のリテールメディア広告市場は2025年に6,066億円へ拡大し、2029年には1兆3,174億円規模へ成長すると予測されており、実店舗領域も2025年の1,190億円から2035年には1兆円規模への成長が見込まれている。こうした市場拡大を背景に、今後3社は、日本展開を進めるエンタープライズAIエージェント「LiveX AI」とCX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を連携し、新たな顧客接点の構築を進める。

具体的には、NVIDIAのリテール領域におけるAIエージェントの戦略的パートナーであるLIVEX AIが提供する「LiveX AI」とZETAのリテールメディア領域におけるデータ活用の知見を組み合わせ、日本市場におけるリテールメディア・AI広告領域の取り組みを推進する。また、検索行動や購買文脈を活かした広告サービスに加え、AIエージェントを顧客接点として活用することで、従来の表示型広告にとどまらない新しい広告・販促施策の展開を目指し、これまでECを中心としていたリテールメディア広告の活用領域を将来的に実店舗へ拡張を図り、広告収益機会の拡大を支援する。将来的には、検索・レビュー・購買データ・接客履歴などを統合的に活用し、ECと店舗を横断した広告・販促・接客の最適化を推進することで、顧客体験の向上と事業収益の最大化の両立を目指す。《KM》