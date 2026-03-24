ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～宮越HD、広島ガスなどがランクイン

2026年3月24日 10:42

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～宮越HD、広島ガスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月24日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2557＞ SMDAMトピ　　 63850 　34791.698　 189.17% 0.0173%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　109774 　86076.667　 168.22% 0.0131%
＜2525＞ NZAM225　　　5294 　177506.204　 144.47% 0.0119%
＜6620＞ 宮越HD　　　　　　555800 　103785.3　 121.5% 0.1818%
＜2239＞ SPレバ2倍　　　　5200 　35721.581　 110.32% 0.0152%
＜473A＞ NAM日経　　　　　38486 　14899.746　 107.69% 0.0096%
＜9535＞ 広島ガス　　　　　　742800 　102718.4　 99.61% 0.0076%
＜2820＞ やまみ　　　　　　　21200 　43861.1　 96.45% 0.051%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　　35975 　40668.75　 89.98% 0.0155%
＜479A＞ PRONI　　　　　160800 　83349.22　 84.43% 0.0155%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　18122 　66730.442　 80% 0.0064%
＜9229＞ サンウェルズ　　　　263900 　26580.18　 79.42% 0.0896%
＜8708＞ アイザワ証G　　　　272100 　175678.8　 78.93% 0.0473%
＜7613＞ シークス　　　　　　803300 　443614.66　 75.62% 0.0121%
＜2558＞ MXS米株　　　　　38530 　487627.724　 74.82% 0.004%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　3551 　62713.431　 70.06% 0.0145%
＜4917＞ マンダム　　　　　　83800 　118554　 63.95% 0%
＜8844＞ コスモスイニシア　　165100 　102263.76　 54.73% 0.1112%
＜2586＞ フルッタフルッタ　　1311900 　92609.52　 50.02% 0.018%
＜6317＞ 北川鉄　　　　　　　76700 　71101.08　 48.25% -0.0006%
<1358> 上場2倍　　　　　　26582 　1335497.192　 44.48% 0.0163%
<6522> アスタリスク　　　　4905300 　2897681.34　 41.27% 0.1623%
<6364> AIRMAN　　　　100100 　150007.18　 37.35% 0.017%
<6430> ダイコク電　　　　　78600 　128009.08　 36.19% 0.0622%
<496A> OneJ1720　　36490 　29725.255　 32.47% -0.0059%
<4097> 高圧ガス　　　　　　361000 　296414.84　 29.29% -0.0034%
<2869> iFナ100ダ　　　12553 　503195.016　 28.75% 0.0302%
<2840> iFナス100　　　48118 　81741.409　 18.88% 0.0087%
<5032> ANYCOLOR　　1487800 　3828797.3　 16.38% -0.0342%
<1348> MXSトピクス　　　115775 　330244.586　 14.53% 0.0163%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事