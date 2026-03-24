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出来高変化率ランキング（10時台）～宮越HD、広島ガスなどがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～宮越HD、広島ガスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月24日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2557＞ SMDAMトピ 63850 34791.698 189.17% 0.0173%
＜2569＞ 上場NSQヘ 109774 86076.667 168.22% 0.0131%
＜2525＞ NZAM225 5294 177506.204 144.47% 0.0119%
＜6620＞ 宮越HD 555800 103785.3 121.5% 0.1818%
＜2239＞ SPレバ2倍 5200 35721.581 110.32% 0.0152%
＜473A＞ NAM日経 38486 14899.746 107.69% 0.0096%
＜9535＞ 広島ガス 742800 102718.4 99.61% 0.0076%
＜2820＞ やまみ 21200 43861.1 96.45% 0.051%
＜2845＞ NFナスヘッジ 35975 40668.75 89.98% 0.0155%
＜479A＞ PRONI 160800 83349.22 84.43% 0.0155%
＜2568＞ 上場NSQ 18122 66730.442 80% 0.0064%
＜9229＞ サンウェルズ 263900 26580.18 79.42% 0.0896%
＜8708＞ アイザワ証G 272100 175678.8 78.93% 0.0473%
＜7613＞ シークス 803300 443614.66 75.62% 0.0121%
＜2558＞ MXS米株 38530 487627.724 74.82% 0.004%
＜2630＞ MXS米株ヘ 3551 62713.431 70.06% 0.0145%
＜4917＞ マンダム 83800 118554 63.95% 0%
＜8844＞ コスモスイニシア 165100 102263.76 54.73% 0.1112%
＜2586＞ フルッタフルッタ 1311900 92609.52 50.02% 0.018%
＜6317＞ 北川鉄 76700 71101.08 48.25% -0.0006%
<1358> 上場2倍 26582 1335497.192 44.48% 0.0163%
<6522> アスタリスク 4905300 2897681.34 41.27% 0.1623%
<6364> AIRMAN 100100 150007.18 37.35% 0.017%
<6430> ダイコク電 78600 128009.08 36.19% 0.0622%
<496A> OneJ1720 36490 29725.255 32.47% -0.0059%
<4097> 高圧ガス 361000 296414.84 29.29% -0.0034%
<2869> iFナ100ダ 12553 503195.016 28.75% 0.0302%
<2840> iFナス100 48118 81741.409 18.88% 0.0087%
<5032> ANYCOLOR 1487800 3828797.3 16.38% -0.0342%
<1348> MXSトピクス 115775 330244.586 14.53% 0.0163%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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