*10:19JST ダイコク電機---2026年3月期通期連結業績予想の修正

ダイコク電機＜6430＞は23日、2025年11月14日に公表した2026年3月期通期連結業績予想を修正したと発表した。

売上高は540.00億円（前回予想比5.9％増）、営業利益は90.00億円（同20.0％増）、経常利益は91.00億円（同21.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は57.00億円（同21.3％増）となる見通しとなった。

修正の背景として、市場全体でスマートパチンコの導入が想定を上回って進展する中、カードユニット「ＶＥＧＡＳＩＡ」がパチンコホール経営企業から支持を得て販売が堅調に推移している点が挙げられる。また、展示会後の反響を受けた新製品「ＢｉＧＭＯ ＸＣＥＬ」「ＴＪ－０１」および準新製品「ＲＥＶＯＬＡ2」「ＤＵＡＬＩＮＡ」の販売が好調に推移したことに加え、子会社であるＤＡＸＥＬが開発したスマートパチスロ「ようこそ実力至上主義の教室へ」および子会社である元気が開発した自社ゲームタイトル「首都高バトル」の販売が当期業績に寄与している。《KM》