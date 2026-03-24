*10:17JST ダイコク電機---株主優待制度の拡充と区分見直し

ダイコク電機＜6430＞は23日、2027年3月期の株主優待制度について、優待内容および区分の見直しを実施すると発表した。

従来の優待品であるＱＵＯカードを廃止し、デジタルプラス＜3691＞が提供する「デジタルギフト」へ変更することで、株主が交換先を選択できる仕組みとし利便性向上を図る。

新制度は2026年9月30日を基準日とする株主優待から適用され、毎年9月末時点の株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主を対象とする。

保有株式数の区分は従来の3区分から2区分へ整理され、「100株以上300株未満」と「300株以上」とした。優待内容は、100株以上300株未満の場合、継続保有期間1年未満で1,000円相当、1年以上3年未満で2,000円相当、3年以上で3,000円相当のデジタルギフトを贈呈する。300株以上では、1年未満で4,000円相当、1年以上3年未満で5,000円相当、3年以上で6,000円相当とし、保有期間に応じて優待額を設定している。《KM》