*08:08JST 米国株式市場は反発、イラン緊張の緩和を期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（23日）

MAR24

Ｏ 50780（ドル建て）

Ｈ 54020

Ｌ 50410

Ｃ 53030 大証比+1990（イブニング比+35）

Vol 11608



MAR24

Ｏ 50750（円建て）

Ｈ 54005

Ｌ 50375

Ｃ 52995 大証比+1955（イブニング比+0）

Vol 50853

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（23日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.31円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エ

レクトロン＜8031＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.07 -1.00 2227 37.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.32 0.14 5003 16

1

8035 (TOELY) 住友商事 35.60 0.85 5636 16

4

6758 (SONY.N) TDK 13.49 0.65 2136 93.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.96 0.54 2685 2

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 0.02 899 -8.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.47 2.25 4982 18

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.52 0.67 3647 14

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.56 4879 17

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.70 0.42 6237 16

4

8001 (ITOCY) 丸紅 338.31 5.84 5356 16

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.75 0.17 6135 20

6

8031 (MITSY) 東京エレク 125.21 9.32 39644 134

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6332 2

1

4568 (DSNKY) 第一三共 18.97 0.98 3003 4

2

9433 (KDDIY) 関西電力 7.94 -0.20 2514 36.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.69 0.41 1004 -955.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.10 -0.20 1747 6

2

7267 (HMC.N) スズキ 48.54 1.90 1921 3

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.24 0.27 5775 8

2

6902 (DNZOY) ファナック 18.38 0.70 5819 16

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.62 -0.93 8112 16

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.92 0.00 2679 1

2

8411 (MFG.N) オリックス 29.81 0.33 4719 15

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.00 0.24 18997 36

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.86 0.03 5655 7

8

7741 (HOCPY) キヤノン 27.42 1.04 4341 6

8

6503 (MIELY) 三菱電機 66.98 1.34 5302 15

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.02 0.88 3169 9

6

7751 (CAJPY) 任天堂 15.01 0.31 9505 7

3

6273 (SMCAY) SMC 19.84 0.24 62817 248

7

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.23 0.02 335 3.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 43.00 2.00 68073 277

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.05 0.31 2066 3

4

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.99 1.15 5381 10

9

6702 (FJTSY) 富士通 21.04 1.04 3331 6

3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.43 17.83 20490 6

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.41 0.39 3296 4

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.01 0.75 1901 14

2

8002 (MARUY) 三井物産 767.37 5.36 6074 20

0

6723 (RNECY) ルネサス 7.50 0.10 2375 9

9

6954 (FANUY) 京セラ 15.17 0.43 2402 6

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.67 0.62 1399 41.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.93 -0.65 4422 12

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.86 0.38 6152 20

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.30 0.28 2945 53.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.42 0.18 2166 1

2

6857 (ATEYY) シスメックス 8.53 0.07 1350

6

4543 (TRUMY) テルモ 13.26 0.70 2099 42.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.54 0.08 1510 44.

5

（時価総額上位50位、1ドル158.31円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8750 (DLICY) 東京海上HD 41.50 6570 713 12.1

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.01 1901 142 8.0

7

5020 (JXHLY) ENEOS 17.58 1392 98.5 7.6

1

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.60 1393 83 6.3

4

6762 (TTDKY) アドバンテスト 151.00 23905 1175 5.1

7

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9503 (KAEPY) セコム 9.16 5800 -6 -0.1

0

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4116 -228 -5.2

5

1605 (IPXHY) 国際石油開発 27.67 4380 -103 -2.3

0

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 899 -8.8 -0.9

7



「米国株式市場概況」（23日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46208.47 前日比：631.00

始値：45803.82 高値：46712.33 安値：45803.82

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：21946.76 前日比：299.15

始値：21995.78 高値：22189.34 安値：21865.80

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6581.00 前日比：74.52

始値：6574.96 高値：6651.62 安値：6565.55

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.914％ 米10年国債 4.342％

米国株式市場は反発。ダウ平均は631ドル高の46208.47ドル、ナスダックは299.15ポ

イント高の21946.76で取引を終了した。

トランプ大統領が停戦に向けイランと協議しているとの発言で原油価格が下落し投

資家心理の改善で、寄り付き後、上昇。終日、長期金利の低下を好感した買いに加

え、成長悪化やインフレ上昇懸念の後退で、相場は続伸し、終了した。原油安と金

利安でドル反落セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方、不動産・管

理開発が小幅安。

航空会社のアメリカン（AAL）やユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス

（UAL）はイラン戦争の緩和の可能性や燃料コスト上昇懸念の後退で、それぞれ買い

戻された。クルーズ船運営のカーニバル（CCL）やノルウェージャン・クルーズライ

ン・ホールディングス（NCLH）も原油価格の下落によるコスト減期待にそれぞれ上

昇。半導体設計ソフトウエアのシノプシス（SNPS）は物言う株主のエリオット・イ

ンベストメント・マネジメントが数十億ドル相当分の同社株取得を明らかにし、上

昇。

カジノ運営のウィン・リゾーツ（WYNN）やラスベガス・サンズ（LVS）、スポーツ賭

博運営するドラフトキング（DKNG）は、上院議会が「Kalshi」などの予測市場にお

いてスポーツを巡る賭けを禁じる法案を検討しているとの報道で競争激化懸念が後

退し、それぞれ上昇。エネルギーインフラ会社のシェニール・エナジー（LNG）はア

ナリストの投資判断引き上げで上昇した。

イラン最高指導者の軍事顧問は制裁解除まで「戦争は続く」と、国営テレビに語っ

た。



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