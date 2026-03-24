kubell、クラウド郵便「atena」子会社化でBPaaS強化

■クロスセルで顧客基盤を活用、事業シナジーを最大化

kubell<4448>(東証グロース)は3月23日、atenaの株式を取得し子会社化すると発表した。取締役会で同日決議し、株式譲渡は4月30日に実行予定である。取得後の議決権所有割合は100%となる。なお取得価額は非開示としている。

同社はビジネスチャット「Chatwork」を中核に、業務プロセスを提供するBPaaS事業を展開している。一方、atena社はクラウド郵便サービス「atena」を運営し、郵便物の受取代行から開封、スキャン、クラウド管理、転送、廃棄までを一括提供する。両社のサービスは同じBPaaS領域に属し、顧客層も重なることから高い事業シナジーが見込まれる。

今回の子会社化により、同社はBPaaSのプロダクトラインナップを拡充し、中小企業の業務プロセスのデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させる方針である。Chatworkの顧客基盤を活用したクロスセルも期待され、グループ全体の企業価値向上につなげる考えだ。なお、業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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