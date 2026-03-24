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前日に動いた銘柄 part2 明海グループ、ステラファーマ、シンカなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 明海グループ、ステラファーマ、シンカなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
古河機械金属＜5715＞ 4265 -425
非鉄市況の下落なども悪材料視。
レーザーテック＜6920＞ 32030 -3060
SOX指数下落やヘリウム調達懸念で半導体関連軟調。
川崎重工業＜7012＞ 15365 -1135
地合い悪化の影響ストレートに反映。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1225 -117
対米投融資第2弾プロジェクトも決定し出尽くし感も。
明海グループ＜9115＞ 1480 +213
タンカー市況の高騰期待をはやす。
光陽社＜7946＞ 815 +55
なにもなし。
朝日ラバー＜5162＞ 820 -105
ISSでのシリコーンレンズ採用を引き続き材料視。
片倉コープ＜4031＞ 1190 +65
肥料関連には市況上昇期待が続く。
サンコール＜5985＞ 1618 -365
地合い悪化で3月急伸の反動強まる。
JMACS＜5817＞ 1285 -209
地合い悪化で信用買い方の手仕舞い売り圧力も。
千代化建＜6366＞ 1005 -143
中東情勢不安による受注先送りリスクなども。
グロースエクスパ＜244A＞ 1226 -35
国際航業と業務提携に向け基本合意。
シェアリングテクノロジー＜3989＞ 1217 +36
事業譲渡および業績予想の修正を発表。
アライドアーキ＜6081＞ 279 -30
日本デジタル経済連盟の
「暗号資産運用ワークショップ」を主導し企画・運営。
フリークHD＜6094＞ 676 +23
26年9月期業績予想を上方修正。
ステラファーマ＜4888＞ 705 +100
中国で第1例目のBNCTでの治療を実施。
ピアズ＜7066＞ 476 +80
発行済株式数の2.7％上限の自社株買い発表。
シンカ＜149A＞ 1070 +150
ソフトバンク子会社のSB C&Sと資本業務提携すると発表し
19日ストップ高。23日も大幅高。
リボミック＜4591＞ 91 -8
治験申請提出と米国での特許査定を発表し19日人気化。
23日は売り優勢。《CS》
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