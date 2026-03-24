*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 明海グループ、ステラファーマ、シンカなど

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

古河機械金属＜5715＞ 4265 -425

非鉄市況の下落なども悪材料視。

レーザーテック＜6920＞ 32030 -3060

SOX指数下落やヘリウム調達懸念で半導体関連軟調。

川崎重工業＜7012＞ 15365 -1135

地合い悪化の影響ストレートに反映。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1225 -117

対米投融資第2弾プロジェクトも決定し出尽くし感も。

明海グループ＜9115＞ 1480 +213

タンカー市況の高騰期待をはやす。

光陽社＜7946＞ 815 +55

なにもなし。

朝日ラバー＜5162＞ 820 -105

ISSでのシリコーンレンズ採用を引き続き材料視。

片倉コープ＜4031＞ 1190 +65

肥料関連には市況上昇期待が続く。

サンコール＜5985＞ 1618 -365

地合い悪化で3月急伸の反動強まる。

JMACS＜5817＞ 1285 -209

地合い悪化で信用買い方の手仕舞い売り圧力も。

千代化建＜6366＞ 1005 -143

中東情勢不安による受注先送りリスクなども。

グロースエクスパ＜244A＞ 1226 -35

国際航業と業務提携に向け基本合意。

シェアリングテクノロジー＜3989＞ 1217 +36

事業譲渡および業績予想の修正を発表。

アライドアーキ＜6081＞ 279 -30

日本デジタル経済連盟の

「暗号資産運用ワークショップ」を主導し企画・運営。

フリークHD＜6094＞ 676 +23

26年9月期業績予想を上方修正。

ステラファーマ＜4888＞ 705 +100

中国で第1例目のBNCTでの治療を実施。

ピアズ＜7066＞ 476 +80

発行済株式数の2.7％上限の自社株買い発表。

シンカ＜149A＞ 1070 +150

ソフトバンク子会社のSB C&Sと資本業務提携すると発表し

19日ストップ高。23日も大幅高。

リボミック＜4591＞ 91 -8

治験申請提出と米国での特許査定を発表し19日人気化。

23日は売り優勢。《CS》