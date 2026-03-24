*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 三井E＆S、ルネサスエレクトロニクス、フルヤ金属など

銘柄名<コード>23日終値⇒前日比

日テレHD＜9404＞ 3108 -6.0

26年3月期業績予想を上方修正。

八十二長野＜8359＞ 1953.5 -6,5

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

岩井コスモ＜8707＞ 3625 +35

26年3月期の期末配当は前期比40円増配の165円予想。

新電元＜6844＞ 3060 -150

26年3月期増配を発表。

富士製薬＜4554＞ 2226 -11

26年9月期の中間期配当予想を上方修正。

コタ＜4923＞ 1424 -4

発行済株式数の6.39％の自社株消却。

自社株保有及び消却の基本方針も発表。

ソニーフィナンシャルグループ＜8729＞ 143.7 -2.3

発行済株式数の5.30％の自社株消却発表。

シード＜7743＞ 621 +50

12日から急動意し乱高下続くが特に材料は見当たらない。

KADOKAWA＜9468＞ 3397 +261

オアシスマネジメントが大量保有。

PHCHD＜6523＞ 1058 +58

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断格上げ観測。

メイコー＜6787＞ 25860 +650

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

日油＜4403＞ 3034 +115

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。

Sansan＜4443＞ 1114 +2

全般リスクオフの中でSaaS関連の一角に資金逃避も。

フジHD＜4676＞ 3908 +49

エスグラントコーポの保有比率が上昇。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 65 -30

日米投融資第2弾にはディスプレー工場運営が盛り込まれず。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2910 -700

先週末までのリバウンドの反動も強まる形。

JX金属＜5016＞ 3369 -419

25日線も割り込んで手仕舞い売り優勢。

東邦チタニウム＜5727＞ 2343 -299

JX金属の株安に連れ安。

三井海洋開発＜6269＞ 14520 -1030

ダブルトップ水準まで接近で戻り売り圧力も。

三井E＆S＜7003＞ 6118 -601

中東情勢緊迫化続き造船需要も減退懸念。

イーレックス<9517> 899 -71

足元まで大幅上昇の反動も強まる。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 2276 -229.5

全面安の中で半導体関連も下落。

日本板硝子<5202> 405 -43

エネルギーコスト上昇への警戒強い。

武蔵精密工業<7220> 2458 -229

データセンター関連などの下げもきつい。

東邦亜鉛<5707> 1155 -115

先週末の銀先物相場は大幅安。

フルヤ金属<7826> 6370 -660

高値保合い下放れに追随も。《CS》