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前日に動いた銘柄 part1 三井E＆S、ルネサスエレクトロニクス、フルヤ金属など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 三井E＆S、ルネサスエレクトロニクス、フルヤ金属など
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
日テレHD＜9404＞ 3108 -6.0
26年3月期業績予想を上方修正。
八十二長野＜8359＞ 1953.5 -6,5
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
岩井コスモ＜8707＞ 3625 +35
26年3月期の期末配当は前期比40円増配の165円予想。
新電元＜6844＞ 3060 -150
26年3月期増配を発表。
富士製薬＜4554＞ 2226 -11
26年9月期の中間期配当予想を上方修正。
コタ＜4923＞ 1424 -4
発行済株式数の6.39％の自社株消却。
自社株保有及び消却の基本方針も発表。
ソニーフィナンシャルグループ＜8729＞ 143.7 -2.3
発行済株式数の5.30％の自社株消却発表。
シード＜7743＞ 621 +50
12日から急動意し乱高下続くが特に材料は見当たらない。
KADOKAWA＜9468＞ 3397 +261
オアシスマネジメントが大量保有。
PHCHD＜6523＞ 1058 +58
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断格上げ観測。
メイコー＜6787＞ 25860 +650
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
日油＜4403＞ 3034 +115
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。
Sansan＜4443＞ 1114 +2
全般リスクオフの中でSaaS関連の一角に資金逃避も。
フジHD＜4676＞ 3908 +49
エスグラントコーポの保有比率が上昇。
ジャパンディスプレイ＜6740＞ 65 -30
日米投融資第2弾にはディスプレー工場運営が盛り込まれず。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2910 -700
先週末までのリバウンドの反動も強まる形。
JX金属＜5016＞ 3369 -419
25日線も割り込んで手仕舞い売り優勢。
東邦チタニウム＜5727＞ 2343 -299
JX金属の株安に連れ安。
三井海洋開発＜6269＞ 14520 -1030
ダブルトップ水準まで接近で戻り売り圧力も。
三井E＆S＜7003＞ 6118 -601
中東情勢緊迫化続き造船需要も減退懸念。
イーレックス<9517> 899 -71
足元まで大幅上昇の反動も強まる。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 2276 -229.5
全面安の中で半導体関連も下落。
日本板硝子<5202> 405 -43
エネルギーコスト上昇への警戒強い。
武蔵精密工業<7220> 2458 -229
データセンター関連などの下げもきつい。
東邦亜鉛<5707> 1155 -115
先週末の銀先物相場は大幅安。
フルヤ金属<7826> 6370 -660
高値保合い下放れに追随も。《CS》
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