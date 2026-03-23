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東証グロ－ス指数は大幅続落、主力市場同様に弱い動き
*17:46JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、主力市場同様に弱い動き
東証グロース市場指数 917.40 -48.18／出来高 3億2426万株／売買代金 1722億円東証グロース市場250指数 705.16 -39.70／出来高 1億9824万株／売買代金 1432億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値上がり銘柄数は64、値下がり銘柄数は524、変わらずは6。
20日の米国市場でダウ平均は443.96ドル安の45577.47ドル、ナスダックは443.08ポイント安の21647.61で取引を終了。原油高が国内インフレを押し上げるとの見通しに年内の利上げ観測が浮上し、寄り付き後、下落。終日、長期金利の急伸を警戒し売りが優勢。トランプ政権がイランで地上戦準備との報道で戦闘激化が警戒され、一段と売られた。さらに、3種類の先物やオプション満期が重なる「トリプルウィッチング」にあたり、テクニカルな売りにも拍車がかかり終盤にかけ下げ幅を拡大し終了。
こうした米国市場の流れもあって、東証グロース市場指数は下落してスタート。寄り付き後も下げ幅を広げる展開となり、前場中頃には915.89ptまで下落。売り一巡後は終日921pt水準での保ち合い気味の推移が続いた。
個別では、25.24％安となったソフトフロン＜2321＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、QDレーザ＜6613＞、GNI＜2160＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、スマサポ＜9342＞、EduLab＜4427＞、ブレインズ＜4075＞などがランクイン。
一方、20.38％高となったイメージ情報開発＜3803＞が上昇率トップに。自社株買いを発表したピアズ＜7066＞、中国の海南BNCTセンターでの治療開始発表によって、足元で高まっていた成長期待が一段と刺激されたステラファーマ＜4888＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、アーキテクツSJ＜6085＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、アスタリスク＜6522＞、シンカ＜149A＞、アミタHD＜2195＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、GENDA＜9166＞やサンバイオ＜4592＞、カバー＜5253＞などが下落した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3803|イメージ情 | 886| 150| 20.38|
2| 7066|ピアズ | 476| 80| 20.20|
3| 6522|アスタリスク | 1004| 150| 17.56|
4| 4888|ステラファーマ | 705| 100| 16.53|
5| 149A|シンカ | 1070| 150| 16.30|
6| 2195|アミタＨＤ | 367| 39| 11.89|
7| 7375|リファインバスＧ | 1176| 83| 7.59|
8| 6085|アキテクツＳＪ | 2765| 165| 6.35|
9| 5242|アイズ | 1098| 64| 6.19|
10| 7073|ジェイック | 2077| 103| 5.22|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2321|ソフトフロン | 237| -80| -25.24|
2| 9342|スマサポ | 910| -300| -24.79|
3| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 195| -48| -19.75|
4| 4075|ブレインズ | 1379| -288| -17.28|
5| 6613|ＱＤレーザ | 1300| -246| -15.91|
6| 8938|グロームＨＤ | 311| -57| -15.49|
7| 3905|データセク | 1292| -193| -13.00|
8| 5253|カバー | 1411| -199| -12.36|
9| 336A|ダイナミクマップ | 600| -83| -12.15|
10| 218A|リベラウェア | 1318| -174| -11.66|《FA》
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