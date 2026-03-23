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出来高変化率ランキング（15時台）～技研HD、岩井コスモホールディングスなどがランクイン

2026年3月23日 15:25

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記事提供元：フィスコ

*15:25JST 出来高変化率ランキング（15時台）～技研HD、岩井コスモホールディングスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月23日　15:00　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 2373450 　6590.316　 381.29% -0.0163%
＜1443＞ 技研HD　　　　　　4077600 　41453.6　 348.94% -0.0261%
＜2015＞ iF米710　　　　13684 　9971.257　 328.74% -0.0122%
＜4972＞ 綜研化学　　　　　　480200 　147075　 284.51% -0.0015%
＜179A＞ GX超米H　　　　　899770 　18233.895　 278.03% -0.0147%
＜2093＞ 米債02La　　　　328549 　158886.352　 264.62% -0.0033%
＜2016＞ iF米710H　　　490334 　85277.465　 241.42% -0.0103%
＜223A＞ GXAIビック　　　87302 　19780.662　 235.46% -0.0408%
＜496A＞ OneJ1720　　99130 　38914.099　 234.35% -0.0054%
＜157A＞ Gモンスター　　　　2081700 　764320.28　 223.43% 0.0196%
＜3753＞ フライト　　　　　　665700 　13040.3　 216.79% 0.0272%
＜2641＞ GXGリーダー　　　44215 　22937.19　 214.71% -0.0372%
＜1397＞ SMDAM225　　9675 　76476.164　 207.3% -0.0324%
＜6571＞ QBネットHD　　　157200 　40202.16　 206.68% -0.0164%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　206800 　72933.55　 203.99% -0.0222%
＜1593＞ MXS400　　　　6938 　31842.208　 197.95% -0.0431%
＜425A＞ GXゴールド　　　　2732770 　164324.052　 197.19% -0.1092%
＜447A＞ SSゴルヘ無　　　　991860 　57814.856　 191.33% -0.1144%
＜1672＞ 金ETF　　　　　　5200 　75152.808　 185.14% -0.1122%
＜9273＞ コーア商事H　　　　224100 　55238.22　 182.54% -0.0276%
<1369> One225　　　　21501 　216528.428　 180.7% -0.0307%
<1597> MXSJリート　　　328092 　156502.098　 177.57% -0.0189%
<1651> iF高配40　　　　100216 　62338.859　 176.74% -0.0345%
<3922> PRTIMES　　　214200 　164163.82　 176.25% -0.04%
<1580> 日経－1倍　　　　　1282780 　303321.665　 175.01% 0.0341%
<1595> NZAMJリート　　115091 　67790.334　 173.36% -0.0213%
<8707> 岩井コスモ　　　　　373500 　274480.6　 172.94% 0.0139%
<1308> 上場TPX　　　　　1065234 　1018950.428　 172.72% -0.0325%
<1921> 巴コーポ　　　　　　173500 　72667.56　 167.78% -0.0177%
<7092> FFJ　　　　　　　10900 　5853.38　 164.51% 0.0004%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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