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出来高変化率ランキング（15時台）～技研HD、岩井コスモホールディングスなどがランクイン
*15:25JST 出来高変化率ランキング（15時台）～技研HD、岩井コスモホールディングスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月23日 15:00 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 2373450 6590.316 381.29% -0.0163%
＜1443＞ 技研HD 4077600 41453.6 348.94% -0.0261%
＜2015＞ iF米710 13684 9971.257 328.74% -0.0122%
＜4972＞ 綜研化学 480200 147075 284.51% -0.0015%
＜179A＞ GX超米H 899770 18233.895 278.03% -0.0147%
＜2093＞ 米債02La 328549 158886.352 264.62% -0.0033%
＜2016＞ iF米710H 490334 85277.465 241.42% -0.0103%
＜223A＞ GXAIビック 87302 19780.662 235.46% -0.0408%
＜496A＞ OneJ1720 99130 38914.099 234.35% -0.0054%
＜157A＞ Gモンスター 2081700 764320.28 223.43% 0.0196%
＜3753＞ フライト 665700 13040.3 216.79% 0.0272%
＜2641＞ GXGリーダー 44215 22937.19 214.71% -0.0372%
＜1397＞ SMDAM225 9675 76476.164 207.3% -0.0324%
＜6571＞ QBネットHD 157200 40202.16 206.68% -0.0164%
＜1345＞ 上場Jリート 206800 72933.55 203.99% -0.0222%
＜1593＞ MXS400 6938 31842.208 197.95% -0.0431%
＜425A＞ GXゴールド 2732770 164324.052 197.19% -0.1092%
＜447A＞ SSゴルヘ無 991860 57814.856 191.33% -0.1144%
＜1672＞ 金ETF 5200 75152.808 185.14% -0.1122%
＜9273＞ コーア商事H 224100 55238.22 182.54% -0.0276%
<1369> One225 21501 216528.428 180.7% -0.0307%
<1597> MXSJリート 328092 156502.098 177.57% -0.0189%
<1651> iF高配40 100216 62338.859 176.74% -0.0345%
<3922> PRTIMES 214200 164163.82 176.25% -0.04%
<1580> 日経－1倍 1282780 303321.665 175.01% 0.0341%
<1595> NZAMJリート 115091 67790.334 173.36% -0.0213%
<8707> 岩井コスモ 373500 274480.6 172.94% 0.0139%
<1308> 上場TPX 1065234 1018950.428 172.72% -0.0325%
<1921> 巴コーポ 173500 72667.56 167.78% -0.0177%
<7092> FFJ 10900 5853.38 164.51% 0.0004%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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