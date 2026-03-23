*14:58JST ミガロホールディングス---アヴァント、「さくらのクラウド」でベーシックランクに昇格

ミガロホールディングス＜5535＞は17日、グループ会社アヴァントが、さくらインターネットが提供するパブリッククラウド「さくらのクラウド」のパートナーネットワークにおいて、セールスパートナーとして「ベーシックランク」へ昇格したと発表した。

「さくらのクラウド」は、デジタル庁からガバメントクラウドとして条件付き認定を受けた国産クラウドを牽引するサービスで、パートナーネットワークは、導入実績や技術力、販売体制などを総合的に評価し、一定の基準を満たした企業に対してさくらインターネットがランク認定を行う制度である。

アヴァントでは、これまでデータ基盤構築、クラウド移行支援、分析環境整備などのプロジェクトを通じ、顧客DX推進を支援しており、今回の昇格は、それらの実績が評価されたものである。

同社は、今後、国産クラウドを活用した信頼性の高いIT基盤の提供を一層強化していく。《KM》