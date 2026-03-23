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出来高変化率ランキング（13時台）～フライト、コーア商事Hなどがランクイン

2026年3月23日 14:12

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記事提供元：フィスコ

*14:12JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フライト、コーア商事Hなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月23日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 　2363400 　6590.316　 381.21% -0.016%
＜1443＞ 技研HD　　　　　 　3861000 　41453.6　 346.66% 0%
＜2015＞ iF米710　　　 　10217 　9971.257　 308.94% -0.0127%
＜2093＞ 米債02La　　　 　328348 　158886.352　 264.56% -0.0033%
＜179A＞ GX超米H　　　　 　713960 　18233.895　 255.49% -0.0132%
＜2016＞ iF米710H　　 　490231 　85277.465　 241.40% -0.0098%
＜4972＞ 綜研化学　　　　　 　295700 　147075　 235.90% -0.0092%
＜223A＞ GXAIビック　　 　87022 　19780.662　 235.10% -0.0386%
＜496A＞ OneJ1720　 　96130 　38914.099　 230.91% -0.0088%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　1821900 　764320.28　 209.08% 0.0635%
＜3753＞ フライト　　　　　 　621000 　13040.3　 208.82% 0.0204%
＜1345＞ 上場Jリート　　　 　201400 　72933.55　 200.83% -0.0257%
＜1593＞ MXS400　　　 　6666 　31842.208　 193.12% -0.0454%
＜1397＞ SMDAM225　 　8326 　76476.164　 189.07% -0.0383%
＜6571＞ QBネットHD　　 　131800 　40202.16　 185.36% -0.0201%
＜1369＞ One225　　　 　21270 　216528.428　 179.35% -0.0322%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　32772 　22937.19　 178.62% -0.0386%
＜425A＞ GXゴールド　　　 　2275410 　164324.052　 175.05% -0.0924%
＜1597＞ MXSJリート　　 　314588 　156502.098　 172.39% -0.0234%
＜9273＞ コーア商事H　　　 　204100 　55238.22　 170.94% -0.0264%
<447A> SSゴルヘ無　　　 　821120 　57814.856　 168.37% -0.0958%
<1651> iF高配40　　　 　91659 　62338.859　 165.64% -0.0379%
<1580> 日経－1倍　　　　 　1187350 　303321.665　 165.45% 0.0365%
<3922> PRTIMES　　 　189200 　164163.82　 160.71% -0.0419%
<2648> NF米債7H　　　 　7085 　5784.516　 158.10% -0.0098%
<1672> 金ETF　　　　　 　4160 　75152.808　 157.85% -0.0957%
<5843> ニッポンインシ　　 　53700 　28628.86　 151.16% -0.0447%
<395A> 業界地銀　　　　　 　60180 　11529.175　 149.42% -0.0272%
<410A> GMOコマース　　 　73200 　20786.24　 149.26% -0.0263%
<1326> SPDRゴール　　 　127015 　1930188.524　 147.12% -0.096%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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