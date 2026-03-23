*14:12JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フライト、コーア商事Hなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月23日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜180A＞ GX超長米 2363400 6590.316 381.21% -0.016%

＜1443＞ 技研HD 3861000 41453.6 346.66% 0%

＜2015＞ iF米710 10217 9971.257 308.94% -0.0127%

＜2093＞ 米債02La 328348 158886.352 264.56% -0.0033%

＜179A＞ GX超米H 713960 18233.895 255.49% -0.0132%

＜2016＞ iF米710H 490231 85277.465 241.40% -0.0098%

＜4972＞ 綜研化学 295700 147075 235.90% -0.0092%

＜223A＞ GXAIビック 87022 19780.662 235.10% -0.0386%

＜496A＞ OneJ1720 96130 38914.099 230.91% -0.0088%

＜157A＞ Gモンスター 1821900 764320.28 209.08% 0.0635%

＜3753＞ フライト 621000 13040.3 208.82% 0.0204%

＜1345＞ 上場Jリート 201400 72933.55 200.83% -0.0257%

＜1593＞ MXS400 6666 31842.208 193.12% -0.0454%

＜1397＞ SMDAM225 8326 76476.164 189.07% -0.0383%

＜6571＞ QBネットHD 131800 40202.16 185.36% -0.0201%

＜1369＞ One225 21270 216528.428 179.35% -0.0322%

＜2641＞ GXGリーダー 32772 22937.19 178.62% -0.0386%

＜425A＞ GXゴールド 2275410 164324.052 175.05% -0.0924%

＜1597＞ MXSJリート 314588 156502.098 172.39% -0.0234%

＜9273＞ コーア商事H 204100 55238.22 170.94% -0.0264%

<447A> SSゴルヘ無 821120 57814.856 168.37% -0.0958%

<1651> iF高配40 91659 62338.859 165.64% -0.0379%

<1580> 日経－1倍 1187350 303321.665 165.45% 0.0365%

<3922> PRTIMES 189200 164163.82 160.71% -0.0419%

<2648> NF米債7H 7085 5784.516 158.10% -0.0098%

<1672> 金ETF 4160 75152.808 157.85% -0.0957%

<5843> ニッポンインシ 53700 28628.86 151.16% -0.0447%

<395A> 業界地銀 60180 11529.175 149.42% -0.0272%

<410A> GMOコマース 73200 20786.24 149.26% -0.0263%

<1326> SPDRゴール 127015 1930188.524 147.12% -0.096%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》