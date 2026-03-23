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出来高変化率ランキング（10時台）～アテクト、リファインバスなどがランクイン

2026年3月23日 10:31

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記事提供元：フィスコ

*10:31JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アテクト、リファインバスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月23日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4241＞ アテクト　　　　　 21200 　17932.4　 -20.53% -0.0462%
＜7375＞ リファインバス　　　239500 　306514.9　 -18.05% 0%
＜5970＞ ジーテクト　　　　　231900 　393140.4　 8.08% -0.0185%
＜5136＞ tripla　　　　74400 　301916.46　 -63.85% -0.0267%
＜4168＞ ヤプリ　　　　　　　83000 　70639.52　 -19.96% -0.0306%
＜4931＞ 新日製薬　　　　　　25800 　53496.62　 3.46% -0.0083%
＜5142＞ アキレス　　　　　　72400 　159197.12　 -18.46% -0.0583%
＜4651＞ サニックスHD　　　238500 　57279.4　 -5.39% -0.0348%
＜7637＞ 白銅　　　　　　　　6300 　41321.08　 -58.76% -0.0261%
＜9678＞ カナモト　　　　　　27700 　440433.1　 -67.32% -0.0401%
＜4992＞ 北興化　　　　　　　28100 　96163.04　 -43.48% -0.0387%
＜8131＞ ミツウロコGHD　　18400 　126053.74　 -63.74% -0.0211%
＜9221＞ フルハシEPO　　　22100 　36886.88　 -25.22% -0.0137%
＜180A＞ GX超長米　　　　　1198850 　6590.316　 364.24% -0.0133%
＜1443＞ 技研HD　　　　　　2837300 　41453.6　 331.18% 0.1176%
＜4422＞ VALUENEX　　175800 　322119.4　 -77.31% -0.0715%
＜2015＞ iF米710　　　　10117 　9971.257　 308.21% -0.0113%
＜4078＞ 堺化学　　　　　　　41500 　404803.2　 -59.03% -0.051%
＜2093＞ 米債02La　　　　263016 　158886.352　 241.55% -0.0032%
＜2016＞ iF米710H　　　489208 　85277.465　 241.17% -0.0092%
<223A> GXAIビック　　　77123 　19780.662　 221.46% -0.0379%
<5946> 長府製　　　　　　　51400 　126274.24　 -15.35% -0.0005%
<5461> 中部鋼　　　　　　　83300 　580713.14　 -61.28% 0.0158%
<4972> 綜研化学　　　　　　178600 　147075　 176.37% -0.0138%
<6486> イーグル　　　　　　62900 　206874.56　 -0.62% -0.0214%
<1397> SMDAM225　　7462 　76476.164　 175.53% -0.0365%
<1593> MXS400　　　　5715 　31842.208　 174.18% -0.0451%
<157A> Gモンスター　　　　1328300 　764320.28　 171.48% 0.1055%
<179A> GX超米H　　　　　295550 　18233.895　 152.38% -0.0124%
<4880> セルソース　　　　　39200 　71050.96　 -78.15% -0.0548%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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