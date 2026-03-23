*10:31JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アテクト、リファインバスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月23日 10:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4241＞ アテクト 21200 17932.4 -20.53% -0.0462%

＜7375＞ リファインバス 239500 306514.9 -18.05% 0%

＜5970＞ ジーテクト 231900 393140.4 8.08% -0.0185%

＜5136＞ tripla 74400 301916.46 -63.85% -0.0267%

＜4168＞ ヤプリ 83000 70639.52 -19.96% -0.0306%

＜4931＞ 新日製薬 25800 53496.62 3.46% -0.0083%

＜5142＞ アキレス 72400 159197.12 -18.46% -0.0583%

＜4651＞ サニックスHD 238500 57279.4 -5.39% -0.0348%

＜7637＞ 白銅 6300 41321.08 -58.76% -0.0261%

＜9678＞ カナモト 27700 440433.1 -67.32% -0.0401%

＜4992＞ 北興化 28100 96163.04 -43.48% -0.0387%

＜8131＞ ミツウロコGHD 18400 126053.74 -63.74% -0.0211%

＜9221＞ フルハシEPO 22100 36886.88 -25.22% -0.0137%

＜180A＞ GX超長米 1198850 6590.316 364.24% -0.0133%

＜1443＞ 技研HD 2837300 41453.6 331.18% 0.1176%

＜4422＞ VALUENEX 175800 322119.4 -77.31% -0.0715%

＜2015＞ iF米710 10117 9971.257 308.21% -0.0113%

＜4078＞ 堺化学 41500 404803.2 -59.03% -0.051%

＜2093＞ 米債02La 263016 158886.352 241.55% -0.0032%

＜2016＞ iF米710H 489208 85277.465 241.17% -0.0092%

<223A> GXAIビック 77123 19780.662 221.46% -0.0379%

<5946> 長府製 51400 126274.24 -15.35% -0.0005%

<5461> 中部鋼 83300 580713.14 -61.28% 0.0158%

<4972> 綜研化学 178600 147075 176.37% -0.0138%

<6486> イーグル 62900 206874.56 -0.62% -0.0214%

<1397> SMDAM225 7462 76476.164 175.53% -0.0365%

<1593> MXS400 5715 31842.208 174.18% -0.0451%

<157A> Gモンスター 1328300 764320.28 171.48% 0.1055%

<179A> GX超米H 295550 18233.895 152.38% -0.0124%

<4880> セルソース 39200 71050.96 -78.15% -0.0548%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》