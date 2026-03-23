*07:42JST 今日の為替市場ポイント：原油高加速で米ドル買いが強まる可能性

20日の米ドル・円は、東京市場では157円64銭から158円45銭まで反発。欧米市場では158円26銭から159円39銭まで上昇し、159円24銭で取引終了。本日23日の米ドル・円は主に159円台で推移か。原油高加速で米ドル買い・円売りが優勢となりそうだ。

報道によると、トランプ米大統領は3月21日、「イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しない場合、イランの発電所を壊滅させる」とSNSサイトに投稿した。一方、イランの中央司令部は22日、「米国がイラン国内の燃料、エネルギー関連のインフラ施設を攻撃した場合、地域にある米国のエネルギーや海水淡水化関連のインフラ施設を標的にする」と表明している。アメリカ・イスラエルとイランの戦争が終結に向かう見込みはなく、一段と激しくなる可能性がある。原油高は加速し、世界経済の不確実性は一段と高まりそうだ。米ドル・円についてドル高進行で節目の160円を本日中に突破する可能性がある。《CS》