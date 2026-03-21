*13:42JST 国内外の注目経済指標：3月米製造業PMIは原油高で悪化する可能性

3月23日－27日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■24日（火）午前8時30分発表予定

○(日)2月全国消費者物価コア指数-予想：前年比＋1.7％

1月時点で物価上昇率は鈍化したが、3月以降にエネルギー価格の上昇が予想されるため、2月のデータは参考程度にとどまる見込み。

■24日（火）午後6時発表予定

○(欧)3月ユーロ圏製造業PMI -2月実績は50.8

参考となる2月改定値は50.8に改善し、節目の50を上回った。ただ、3月については中東紛争の勃発によってエネルギー価格は急騰しているため、2月との比較で悪化するとみられる。

■24日（火）午後10時45分発表予定

○(米)3月製造業PMI -2月実績は51.6

参考となる2月改定値は51.6。3月については中東紛争の勃発によってエネルギー価格の大幅な上昇が想定されており、新規受注などが低下し、2月との比較で悪化するとみられる。

■24日（火）午後10時45分発表予定

○（米)3月サービス業PMI -2月実績は51.7

参考となる2月改定値は51.7。3月についてはエネルギー価格の大幅な上昇が想定されており、雇用指数などが悪化し、2月実績を下回るとみられる。

○その他の主な経済指標の発表予定

・24日（火）：（欧）ユーロ圏3月サービス業PMI、（英）3月サービス業PMI

・25日（水）：（豪）2月消費者物価指数、（英）2月消費者物価指数

・27日（金）：（英）2月小売売上高《FA》